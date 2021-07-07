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Туризм

Привитым россиянам разрешили возвращаться из-за границы без ПЦР-теста

Глава Роспотребнадзора подписала новое постановление, касающееся российских туристов. Согласно ему, с 7 июля вакцинированные или переболевшие коронавирусом граждане будут освобождены от двукратного ПЦР-тестирования при въезде в страну.

Кадр из кинокомедии "Бриллиантовая рука". Русо туристо - облико морале.
Кадр из кинокомедии "Бриллиантовая рука". Русо туристо - облико морале.
Открытые источники.

При этом россиянам, которые не делали прививку против COVID-19 или не переболели в течение последних шести месяцев, нужно будет сделать один ПЦР-тест вместо двух.

«В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — цитирует документ РБК.

Возвращающихся из-за границы граждан обязали дважды проходить ПЦР-тестирование на коронавирус с 1 мая. Первоначально сдавать два анализа должны были только те, кто прибыл из Турции и Танзании, а с 1 мая это требование распространили на всех возвращавшихся из-за границы россиян.

Ранее шесть жителей Бийска прилетевшие из-за границы, заплатили штрафы за отсутствие теста на ковид — самый крупный составил 7,5 тыс. рублей.

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