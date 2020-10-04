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Российский боксер за тяжкое преступление получил условный срок и «курс управления гневом»

Известный российский боксер-профессионал, бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Сергей Ковалев получил три года тюрьмы условно за нападение на женщину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Бокс.
Бокс.
unsplash.com

Ковалева арестовали в 2018 году в Калифорнии по обвинению в нападении на американскую модель Джейми Фронтц.

37-летний боксер получил три года тюрьмы условно и избежал максимального наказания за тяжкое преступление, поскольку заключил сделку с прокуратурой. Он признал свою вину за участие в драке, произнесение оскорбительных слов и нарушение тишины.

Также Ковалев должен будет пройти курс управления гневом и заплатить 220 долларов в качестве компенсации судебных издержек.

В 2019 году Сергей Ковалев приехал отдохнуть на Алтай и остановился в Altay Village на Телецком озере. «Место — бомбовское», — пришел к выводу спортсмен.

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