Российский чиновник убежал в лес со взяткой своего начальника

За 4,5 млн рублей глава администрации Котельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области Юрий Кучерявенко и его зам Игорь Долгополов обещали решить вопрос по непривлечению одного из бизнесменов к уголовной ответственности.
Деньги чиновники обещали передать руководителю отдела местного следственного управления.
Предприниматель согласился и отдал часть — 2,5 млн рублей.
Об этом узнали в ФСБ и вечером 4 августа оперативники задержали Кучерявенко. Потом они подъехали к дому, где живет замглавы Долгополов. Он уже был в курсе, что начальника поймали и поэтому придумал новый план.
Он отключил телефон, попросил знакомых вынести деньги, сел за руль и скрылся в лесу.
Силовики все же поймали его в чаще вместе с частью денег.
6 августа Приморский районный суд Петербурга заключил обоих под стражу до 30 сентября.
Ранее жителю Алтайского края дали условный срок за попытку похитить взятку за уголь в Яровом. Позже оказалось, что это экс-замглавы Каменского района Алексей Жихаренко.