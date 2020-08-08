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Происшествия

Российский чиновник убежал в лес со взяткой своего начальника

Чиновники в Ленинградской области обещали помочь местному предпринимателю за взятку. Когда деньги передали, один из представителей власти попался ФСБ, а другой решил с наличными залечь на дно в лесу, пишет портал 47news.ru.

Мужчина в лесу.
Мужчина в лесу.
СС0

За 4,5 млн рублей глава администрации Котельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области Юрий Кучерявенко и его зам Игорь Долгополов обещали решить вопрос по непривлечению одного из бизнесменов к уголовной ответственности.

Деньги чиновники обещали передать руководителю отдела местного следственного управления.

Предприниматель согласился и отдал часть — 2,5 млн рублей.

Об этом узнали в ФСБ и вечером 4 августа оперативники задержали Кучерявенко. Потом они подъехали к дому, где живет замглавы Долгополов. Он уже был в курсе, что начальника поймали и поэтому придумал новый план.

Он отключил телефон, попросил знакомых вынести деньги, сел за руль и скрылся в лесу.

Силовики все же поймали его в чаще вместе с частью денег.

6 августа Приморский районный суд Петербурга заключил обоих под стражу до 30 сентября.

Ранее жителю Алтайского края дали условный срок за попытку похитить взятку за уголь в Яровом. Позже оказалось, что это экс-замглавы Каменского района Алексей Жихаренко.

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