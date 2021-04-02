Российский депутат получил девять лет тюрьмы за взятку

Суд признал вину в получении взятки в особо крупном размере депутата заксобрания Камчатского края Валерия Быкова и вынес приговор, сообщает ТАСС .

Быков является лидером регионального отделения КПРФ, пишет РИА Новости.

По версии следствия, парламентарий занимался вымогательством. За обещание не начинать проверку он получил от главы недродобывающей компании в качестве взятки долю в уставном капитале предприятия в размере 25%, ее рыночная стоимость составляет 4,5 млн рублей. Также депутат получил 1 млн 700 тыс. рублей, пишет bfm.ru.

Гендиректор коммерческого предприятия помогал следствию и участвовал в оперативных мероприятиях.

Взятки были переданы в октябре и ноябре 2018 года.

В то время Быков был генеральным директором ООО «Елизовский карьер» и занимался оптовой торговлей строительными материалами, сообщает «Интерфакс».

Суд назначил Быкову 9 лет колонии строгого режима, а также штраф в 26,9 млн рублей.

Ранее представителю губернатора и правительства в АКЗС Стелле Штань определили меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю 2 апреля. По уголовному делу о мошенничестве, совершенном группой лиц в сговоре в особо крупном размере, продолжается сбор и закрепление доказательств.

Получив субсидию из краевого бюджета на компенсацию расходов, предполагаемые мошенницы завладели этими деньгами. Речь идет о 14 млн рублей.