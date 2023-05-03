Российский истребитель поднимали, чтобы уничтожить НЛО. Оповестили систему ПВО

НЛО двигался в сторону Москвы, сообщил Telegram-канал Shot.
Объявили сигнал «Режим» — подается при выявлении воздушного судна-нарушителя. Также оповестили системы ПВО.
Однако через 20 минут точка исчезла с экрана приборов. Стоит отметить, что «точка» двигалась со скорость 200 километров в час.
Истребитель вернулся на базу. Режим тревоги сняли.
Это не первый случай, когда истребитель гоняется за НЛО над Тверской областью. В июне 2016-го над регионом пролетел объект на высоте 9 километров со скоростью 40 км/ч, напоминает tvtver.ru. Аппарат игнорировал сигналы. В воздух подняли Су-27 с авиабазы.
Пилот потребовал немедленной посадки, но НЛО в виде шара на требование не отреагировал. И вскоре также пропал с радаров.
Ранее в воздухе над Санкт-Петербургом обнаружили неизвестный объект. По этой причине закрыли 200 кв. км воздушного пространства над городом и Ленинградской областью. Также объявили план «Ковер» — он действует при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Сигнал призывает все воздушные суда немедленно сесть или покинуть район.
Тогда в воздух тоже подняли истребители.
Но ситуация стабилизировалась.