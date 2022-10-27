Российский певец распылил газовый балончик в лицо сотруднику Минтруда

Возбуждено уголовное дело после нападения певца Витаса на сотрудника Минтуда в караоке-баре, сообщает Telegram-канал 112.

По информации канала, Витас (настоящее имя Виталий Грачев) напал на чиновника и распылил ему в глаза газовый баллончик.

У сотрудника Минтруда диагностированы повреждения — химический ожог роговицы и конъюнктивиты обоих глаз первой степени, пишет Газета.Ru.

Витасу избрали меру пресечения — подписку о невыезде.

Ранее пьяный Витас устроил дебош в полиции после стрельбы по воронам. Артист не впервые становится «звездой скандала».

В 2013 году на территории Всероссийского выставочного центра в Москве Грачев, двигаясь на своем автомобиле, совершил наезд на велосипедистку.

По версии следствия, в ходе разбирательства по обстоятельствам ДТП он нанес удар ногой сотруднику полиции. Пройти медицинское освидетельствование он отказался.