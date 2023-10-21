Российский самолет сгорел дотла при взлете

Российский транспортный самолет Ил-76 загорелся при взлете в аэропорту Гиссар в Таджикистане 20 октября. Об этом сообщил Telegram -канал Mash.

Самолет Ил-76 предназначен для транспортировки грузов, он не пассажирский.

Члены экипажа не пострадали. Однако само воздушное судно сгорело дотла. Предварительно — произошло возгорание в одном из двигателей.

Ранее из-за подгузника самолет совершил экстренную посадку.