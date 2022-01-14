Российского бизнесмена нашли мертвым на мусорном полигоне

Тело пропавшего в начале месяца 45-летнего бизнесмена Сергея Миленина из Тульской области нашли на мусорном полигоне в Подмосковье, пишет РИА Новости .

По данным правоохранителей, жертве нанесли травмы, несовместимые с жизнью.

Подозреваемый в нападении на предпринимателя уже был задержан. Им оказался 40-летний житель Тульской области. Сотрудники Следственного комитета продолжают следственные мероприятия, мужчину заключили под стражу.

По данным Telegram-канала «Подмосковье сегодня», причиной убийства мог стать конфликт из-за денег.

Преступник предположительно сначала избил Миленина, после чего расчленил его тело и вывез останки на свалку, пишет «Мослента».

Ранее сообщалось, что возле кладбища разбилось такси с мертвым водителем.