20 января -14°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Российского блогера подозревают в убийстве и кражах

Полицейские задержали находящегося в федеральном розыске ранее судимого блогера Алексея Щетинина, подозреваемого в совершении тяжких преступлений, сообщает «Интерфакс».

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

«Полицейские задержали Щетинина. Ему инкриминируется убийство, применение насилия в отношении полицейских, разбойное нападение и серия краж», — сказал собеседник агентства.

Что произошло

По версии следствия, в декабре 2020 года Щетинин проник в дом пожилого мужчины в станице Ахтанизовской Кубани, застрелил его, похитил ювелирные украшения и скрылся.

Подозреваемый попал в поле зрения правоохранительных органов лишь в апреле 2021 года в анапском селе Цибанобалка, когда для проверки документов к нему обратились двое полицейских. Мужчина стал отстреливаться и ранил сотрудников МВД.

В рамках расследования 44-летний Щетинин был объявлен в федеральный розыск.

Любимый зять

Семья Щетининых снимала видео для Instagram и TikTok, Алексей становился частью многих видеороликов своей жены и тещи. В одном из самых популярных видео звучала фраза: «Бегу с огорода домой, едет любимый зять, будем пить пиво!».

Ранее известного блогера Хованского задержали по делу о терроризме.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость