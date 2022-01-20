Российского блогера подозревают в убийстве и кражах

«Полицейские задержали Щетинина. Ему инкриминируется убийство, применение насилия в отношении полицейских, разбойное нападение и серия краж», — сказал собеседник агентства.
Что произошло
По версии следствия, в декабре 2020 года Щетинин проник в дом пожилого мужчины в станице Ахтанизовской Кубани, застрелил его, похитил ювелирные украшения и скрылся.
Подозреваемый попал в поле зрения правоохранительных органов лишь в апреле 2021 года в анапском селе Цибанобалка, когда для проверки документов к нему обратились двое полицейских. Мужчина стал отстреливаться и ранил сотрудников МВД.
В рамках расследования 44-летний Щетинин был объявлен в федеральный розыск.
Любимый зять
Семья Щетининых снимала видео для Instagram и TikTok, Алексей становился частью многих видеороликов своей жены и тещи. В одном из самых популярных видео звучала фраза: «Бегу с огорода домой, едет любимый зять, будем пить пиво!».
Ранее известного блогера Хованского задержали по делу о терроризме.