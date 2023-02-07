7 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

«Ростех» прокомментировал сообщения о задержании своего топ-менеджера в ресторане

В госкорпарии «Ростех» прокомментировали сообщения «Известий» о том, что в столичном ресторане задержали задержали за мошенничество в особо крупном размере топ-менеджера компании.

Деньги, взятка.
Деньги, взятка.
бийск.22.мвд.рф

По словам сотрудников ГК, информация о задержании не соответствует действительности, пишет РИА Новости.

Что произошло

По данным «Известий», представитель госкорпорации пришел в ресторан, чтобы получить взятку 2,5 млн рублей от гендиректора фирмы, которая выиграла в конкурсе госзакупок. Но выяснилось, что гендиректору, что победа в конкурсе произошла из-за технической ошибки, указывает bfm.ru. Чтобы обеспечить себе «неоспоримую» победу в конкурсе, гендиректора попросили заплатить 10 млн руб. Он обратился в полицию.

Ранее Ксения Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Чемезовым.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость