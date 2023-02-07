«Ростех» прокомментировал сообщения о задержании своего топ-менеджера в ресторане

В госкорпарии «Ростех» прокомментировали сообщения «Известий» о том, что в столичном ресторане задержали задержали за мошенничество в особо крупном размере топ-менеджера компании.

По словам сотрудников ГК, информация о задержании не соответствует действительности, пишет РИА Новости.

Что произошло

По данным «Известий», представитель госкорпорации пришел в ресторан, чтобы получить взятку 2,5 млн рублей от гендиректора фирмы, которая выиграла в конкурсе госзакупок. Но выяснилось, что гендиректору, что победа в конкурсе произошла из-за технической ошибки, указывает bfm.ru. Чтобы обеспечить себе «неоспоримую» победу в конкурсе, гендиректора попросили заплатить 10 млн руб. Он обратился в полицию.

Ранее Ксения Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Чемезовым.