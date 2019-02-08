Как в лихие 90-е: ростовская полиция поднята по тревоге после массовой «разборки» с перестрелкой

7 февраля вечером в районе ресторана «Бекон & John» в Ростове-на-Дону произошла массовая драка с последующей перестрелкой. В результате огнестрельного ранения погиб мужчина в возрасте 35−40 лет, еще один в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает DonDay.