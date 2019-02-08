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Происшествия

Как в лихие 90-е: ростовская полиция поднята по тревоге после массовой «разборки» с перестрелкой

7 февраля вечером в районе ресторана «Бекон & John» в Ростове-на-Дону произошла массовая драка с последующей перестрелкой. В результате огнестрельного ранения погиб мужчина в возрасте 35−40 лет, еще один в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает DonDay.

Пистолет, обойма, патроны.
Пистолет, обойма, патроны.
Анна Зайкова

По сообщениям очевидцев, в драке принимали участие порядка 50 человек.

По сведениям 1Rnd.ru, неизвестные выбросили тело погибшего и раненого у больницы.

В паблике «Ростов главный» опубликовано видео с камер видеонаблюдения, на котором запечатлено, как автомобиль подъезжает к больнице, мужчина, управлявший машиной, открывает заднюю дверь и уходит. На одном из кадров видно, что на заднем сидении лежит человек без движения. На этом запись заканчивается.

Информацию о розыске причастных к стрельбе подтвердил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.

«Сотрудники полиции проводят проверочные и поисковые мероприятия, направленные на установление лиц причастных к совершению преступления», — заявил собеседник агентства, пишет znak.com.

В розыск объявили шесть автомобилей: черный джип Lexus, темно-синий Range Rover, черный Porsche Cayenne, синяя Mazda 3, серая Toyota Camry и Hyundai Starex (цвет пока неизвестен). На этих автомобилях могли скрыться подозреваемые.

Известно, что Lexus и Porsche Cayenne имеют регистрационные номера Ростовской области, Range Rover зарегистрирован в Дагестане, остальные автомобили — в Москве.

Других подробностей случившегося на данный момент нет.

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