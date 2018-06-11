Очевидцы: в Барнауле на Речном вокзале произошла массовая драка

Ночью 11 июня на площади Баварина у здания Речного вокзала произошла массовая драка. Дерущиеся били по машинам палками, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
По данным свидетелей происшествия, драку затеял мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он посчитал, что стоящий рядом с ним автомобиль — это такси, и попытался в него сесть. После отказа водителя увезти его он вылез, взял палку и стал бить автомобиль, из-за чего и произошла драка.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции забрали участников драки в отдел для разбирательств.
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