Очевидцы: в Барнауле на Речном вокзале произошла массовая драка

По данным свидетелей происшествия, драку затеял мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он посчитал, что стоящий рядом с ним автомобиль — это такси, и попытался в него сесть. После отказа водителя увезти его он вылез, взял палку и стал бить автомобиль, из-за чего и произошла драка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции забрали участников драки в отдел для разбирательств.