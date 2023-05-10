10 мая
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Происшествия

Ровесник убил 17-летнюю девушку под Новосибирском

В Новосибирской области 17-летнего подростка обвиняют в убийстве ровесницы.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

ЧП случилось накануне в Искитиме, пишет НГС.

По версии следствия, молодой человек взял в руки колун и несколько раз ударил им по голове 17-летней девушке.

Потерпевшая скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о мере пресечения. Дело на контроле у регионального СКР.

Ранее в Алтайском крае подросток, который ударил друга ножом, получил условный срок.

Во время драки школьник ударил товарища в спину складным карманным ножом. После инцидента подростки вызвали скорую помощь. Потерпевшего госпитализировали. Во время суда несовершеннолетний полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

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