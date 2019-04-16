РПЦ назвала пожар в соборе Нотр-Дам де Пари страшным знамением

Замглавы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Николай Балашов высказался по поводу пожара в соборе Парижской Богоматери, передает ТАСС. По словам протоиерея, трагедия в Париже — это страшное знамение, смысл которого людям еще предстоит осознать в полной мере.

«На Западе сейчас первый день Страстной недели. Великая утрата, страшное знамение, смысл которого нам еще предстоит в полной мере осознать, причиняет острую боль, наполняет сердца состраданием, сближает нас с нашими западными христианскими братьями», — сказал Николай Балашов.

Протоиерей также отметил, что «и наша история, и наша душа связана с этой древней твердыней Христовой веры, сформировавшей ту Европу, которая нам невыразимо дорога, которая даже для наиболее самобытных русских мыслителей была «страной святых чудес».

15 апреля в 18:50 в соборе Парижской Богоматери начался сильный пожар. К 20:00 у здания обрушился шпиль и кровля, ему грозило полное разрушение. Стены здания удалось спасти, однако огонь охватил деревянный интерьер, который с большой долей вероятности сгорит.