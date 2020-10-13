Рубцовчанин изнасиловал трех женщин, не привлекая к себе внимания

В Алтайском крае молодой человек в течение нескольких дней с сексуальными намерениями охотился на женщин, сообщает региональный СК.

Нападения произошли в Рубцовске в июне 2020 года. Главным антагонистом в истории стал 18-летний парень.

«Увидел на улице незнакомую молодую женщину и не привлекая к себе внимание проследовал за ней», — рассказали в ведомстве о первой жертве.

Когда 29-летняя дама вошла в подъезд, молодой человек проследовал за ней и «совершил насильственные действия сексуального характера».

По отработанной схеме через несколько дней он совершил еще два нападения — на женщин 33 и 37 лет.

«Причинив им нравственные страдания и физическую боль», — уточнили в СК.

Парню грозит до 6 лет лишения свободы за «иные действия сексуального характера, с применением насилия».

Ранее 57-летний алтайский эксгибиционист из торгового центра на 12,5 лет отправился шокировать заключенных.