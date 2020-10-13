Рубцовчанин изнасиловал трех женщин, не привлекая к себе внимания

Нападения произошли в Рубцовске в июне 2020 года. Главным антагонистом в истории стал 18-летний парень.
«Увидел на улице незнакомую молодую женщину и не привлекая к себе внимание проследовал за ней», — рассказали в ведомстве о первой жертве.
Когда 29-летняя дама вошла в подъезд, молодой человек проследовал за ней и «совершил насильственные действия сексуального характера».
По отработанной схеме через несколько дней он совершил еще два нападения — на женщин 33 и 37 лет.
«Причинив им нравственные страдания и физическую боль», — уточнили в СК.
Парню грозит до 6 лет лишения свободы за «иные действия сексуального характера, с применением насилия».
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