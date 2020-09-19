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Происшествия

Рубцовчанин на самом дне болота нашел кучу боеприпасов от пушки

В Алтайском крае мужчина нашел несколько десятков боеприпасов от 30-миллиметровой пушки, сообщает региональная Росгвардия.

Боеприпасы нашел житель Рубцовска.
Боеприпасы нашел житель Рубцовска.
22.rosgvard.ru

Инцидент произошел в Рубцовске. Мужчина нашел на дне высохшего болота похожие на боеприпасы предметы.

«На место обнаружения были направлены специалисты группы разминирования ОМОН», — рассказали в ведомстве.

При более тщательном осмотре росгвардейцы «откопали» более 70 боеприпасов от 30-миллиметровой пушки со следами сильной коррозии.

Неожиданную находку уничтожили на специальном полигоне.

Ранее в Алтайском крае ремонт крыши для жителя села обернулся приездом ОМОН — нашел головную часть от 115-миллиметрового танкового снаряда.

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