Рубцовчанин на самом дне болота нашел кучу боеприпасов от пушки

В Алтайском крае мужчина нашел несколько десятков боеприпасов от 30-миллиметровой пушки, сообщает региональная Росгвардия.

Инцидент произошел в Рубцовске. Мужчина нашел на дне высохшего болота похожие на боеприпасы предметы.

«На место обнаружения были направлены специалисты группы разминирования ОМОН», — рассказали в ведомстве.

При более тщательном осмотре росгвардейцы «откопали» более 70 боеприпасов от 30-миллиметровой пушки со следами сильной коррозии.

Неожиданную находку уничтожили на специальном полигоне.

Ранее в Алтайском крае ремонт крыши для жителя села обернулся приездом ОМОН — нашел головную часть от 115-миллиметрового танкового снаряда.