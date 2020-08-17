В Алтайском крае ремонт крыши обернулся приездом ОМОНа

Житель одного из сел в Алтайском крае нашел подозрительный предмет, очень похожий на снаряд. На место находки быстро выдвинулся ОМОН.

Сельчанин делал ремонт на крыше дома, когда заметил снаряд. Приехавшие росгвардейцы инженерно-технического отделения ОМОН из Бийска установили, что это головная часть от 115 — миллиметрового танкового снаряда.

Окрас и маркировка позволили силовикам сделать вывод, что боеприпас учебный, сообщили в управлении Росгвардии по Алтайскому краю.

Опасности для жизни и здоровья такой снаряд не представляет.

Подозрительный снаряд. 22.rosgvard.ru

Находку передали сотрудникам следственно-оперативной группы для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Росгвардии рассказали, как мирно разоружают Алтайский край.