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Происшествия

В Алтайском крае ремонт крыши обернулся приездом ОМОНа

Житель одного из сел в Алтайском крае нашел подозрительный предмет, очень похожий на снаряд. На место находки быстро выдвинулся ОМОН.

Подозрительный снаряд забрали на исследования.
Подозрительный снаряд забрали на исследования.
22.rosgvard.ru

Сельчанин делал ремонт на крыше дома, когда заметил снаряд. Приехавшие росгвардейцы инженерно-технического отделения ОМОН из Бийска установили, что это головная часть от 115 — миллиметрового танкового снаряда.

Окрас и маркировка позволили силовикам сделать вывод, что боеприпас учебный, сообщили в управлении Росгвардии по Алтайскому краю.

Опасности для жизни и здоровья такой снаряд не представляет.

Подозрительный снаряд.
Подозрительный снаряд.
22.rosgvard.ru

Находку передали сотрудникам следственно-оперативной группы для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Росгвардии рассказали, как мирно разоружают Алтайский край.

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