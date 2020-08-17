В Алтайском крае ремонт крыши обернулся приездом ОМОНа

Сельчанин делал ремонт на крыше дома, когда заметил снаряд. Приехавшие росгвардейцы инженерно-технического отделения ОМОН из Бийска установили, что это головная часть от 115 — миллиметрового танкового снаряда.
Окрас и маркировка позволили силовикам сделать вывод, что боеприпас учебный, сообщили в управлении Росгвардии по Алтайскому краю.
Опасности для жизни и здоровья такой снаряд не представляет.
Находку передали сотрудникам следственно-оперативной группы для дальнейшего разбирательства.
Ранее в Росгвардии рассказали, как мирно разоружают Алтайский край.