Сколько рублей дают за гранату на Алтае? Росгвардия рассказала, как мирно разоружают регион

Всего сдали 19 единиц оружия — одно охотничье ружье с нарезным стволом, 16 гладкоствольных длинноствольных, а также два ствола от «гладкоствола». Кроме того, принесли 69 патронов.

В качестве компенсации жителям края выплатили в общей сумме 79,5 тыс. рублей.

«С целью предупреждения и пресечения преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия, а также недопущения его попадания в незаконный оборот в Алтайском крае с 2000 года проводятся мероприятия по добровольной возмездной сдаче населением незаконно хранящегося оружия и боеприпасов», — пояснили в Росгвардии.