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Жизнь

Сколько рублей дают за гранату на Алтае? Росгвардия рассказала, как мирно разоружают регион

В Алтайском крае за шесть месяцев 2020 года жители самостоятельно сдали незаконно хранящееся оружие и получили за это деньги, сообщает региональная Росгвардия.

Оружие. Росгвардия.
Оружие. Росгвардия.
22.rosgvard.ru.

Всего сдали 19 единиц оружия — одно охотничье ружье с нарезным стволом, 16 гладкоствольных длинноствольных, а также два ствола от «гладкоствола». Кроме того, принесли 69 патронов.

В качестве компенсации жителям края выплатили в общей сумме 79,5 тыс. рублей.

«С целью предупреждения и пресечения преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия, а также недопущения его попадания в незаконный оборот в Алтайском крае с 2000 года проводятся мероприятия по добровольной возмездной сдаче населением незаконно хранящегося оружия и боеприпасов», — пояснили в Росгвардии.

Кстати, вознаграждение выплачивают из средств, выделяемых правительством региона. Ежегодно на эти цели выделяют 500 тыс. рублей.

Улов на реке Чесноковка в Алтайском крае.
Улов на реке Чесноковка в Алтайском крае.
кадр из видео.

Что касается конкретных сумм, то, к примеру, за оружие с нарезным стволом (включая самодельное) выплачивают 6,5 тыс. рублей, ранее давали 2−4 тысячи.

За гладкоствольное оружие платят 5 тысяч, а за газовое, сигнальное или травматическое — 1 тысячу. Граната, мина, снаряд — 3,3 тыс. рублей. За самодельное взрывное устройство — 800 рублей.

Сдачу килограмма взрывчатого вещества промышленного назначения на основе аммиачной селитры поощряют 2 тыс. рублей, за 100 граммов тротила либо другого боевого взрывчатого вещества — 1,6 тыс. рублей.

В Росгвардии напомнили, что вместо денег можно получить срок до 4 лет лишения свободы, при этом добровольно сдавшие оружие освобождаются от ответственности. При желании, обратиться можно в ближайший отдел МВД или к гвардейцам.

Напомним, ранее житель Алтайского края выложил в соцсети видео с выловленным из реки оружием и теперь ему грозит суд.

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