Сколько рублей дают за гранату на Алтае? Росгвардия рассказала, как мирно разоружают регион

Всего сдали 19 единиц оружия — одно охотничье ружье с нарезным стволом, 16 гладкоствольных длинноствольных, а также два ствола от «гладкоствола». Кроме того, принесли 69 патронов.
В качестве компенсации жителям края выплатили в общей сумме 79,5 тыс. рублей.
«С целью предупреждения и пресечения преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия, а также недопущения его попадания в незаконный оборот в Алтайском крае с 2000 года проводятся мероприятия по добровольной возмездной сдаче населением незаконно хранящегося оружия и боеприпасов», — пояснили в Росгвардии.
Кстати, вознаграждение выплачивают из средств, выделяемых правительством региона. Ежегодно на эти цели выделяют 500 тыс. рублей.
Что касается конкретных сумм, то, к примеру, за оружие с нарезным стволом (включая самодельное) выплачивают 6,5 тыс. рублей, ранее давали 2−4 тысячи.
За гладкоствольное оружие платят 5 тысяч, а за газовое, сигнальное или травматическое — 1 тысячу. Граната, мина, снаряд — 3,3 тыс. рублей. За самодельное взрывное устройство — 800 рублей.
Сдачу килограмма взрывчатого вещества промышленного назначения на основе аммиачной селитры поощряют 2 тыс. рублей, за 100 граммов тротила либо другого боевого взрывчатого вещества — 1,6 тыс. рублей.
В Росгвардии напомнили, что вместо денег можно получить срок до 4 лет лишения свободы, при этом добровольно сдавшие оружие освобождаются от ответственности. При желании, обратиться можно в ближайший отдел МВД или к гвардейцам.
Напомним, ранее житель Алтайского края выложил в соцсети видео с выловленным из реки оружием и теперь ему грозит суд.