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Происшествия

Рухнувшие деревья, град и молнии. Жители Алтая делятся в соцсетях фото и видео стихии и ее последствий

Сетевые сообщества «Инцидент Барнаул» и «Барнаул 22» опубликовали фото и видео стихии, которая обрушилась на Алтайский край вечером 2 августа. Это и просто впечатляющие атмосферные снимки, и наглядные сообщения о последствиях сильного ветра.

Стихия 2 августа. Фото подписчиков "Инцидент Барнаул".
Стихия 2 августа. Фото подписчиков "Инцидент Барнаул".
vk.com/incident22

Стихия обрушилась на Алтай вечером, когда уже стемнело. В соцсетях пишут: из-за молний было светло, как днем.

«Вы бы видели, что творится на Горе — сверкает, как новогодняя елка», — сообщали жители этой территории Барнаула. «Ливень шикарный был в районе Веры Кощеевой», — рассказал подписчик паблика «Барнаул 22».

В Барнауле возле дома на ул. Юрина 299а дерево упало на парковку и повредило машины, оборваны провода освещения.

По словам очевидца, у одного из автомобилей разбито лобовое стекло. Люди не пострадали, пишут подписчики. Видео опубликовано пабликом «Инцидент Барнаул».

Гроза, молния, ураганный ветер — все это было в Барнауле, и во многих районах Алтайского края. В Павловске, как сообщил один из подписчиков паблика «Инцидент Барнаул», плодовые деревья «чуть ли не с корнем вырвало». Другой рассказал об отключении электричества в Борзовке, Новомихайловке и в Барнауле на ул. Матросова.

А в Шипуновском и Мамонтовском районах прошел град.

Град в Мамонтовском районе 2 августа 2021 года. Фото подписчиков &quot;Барнаул 22&quot;.
Град в Мамонтовском районе 2 августа 2021 года. Фото подписчиков «Барнаул 22».
vk.com/barneos22
Град в Мамонтовском районе 2 августа 2021 года. Фото подписчиков &quot;Барнаул 22&quot;.
Град в Мамонтовском районе 2 августа 2021 года. Фото подписчиков «Барнаул 22».
vk.com/barneos22
Град в Мамонтовском районе 2 августа. Фото подписчиков &quot;Барнаул 22&quot;.
Град в Мамонтовском районе 2 августа. Фото подписчиков «Барнаул 22».
vk.com/barneos22
Град в Мамонтовском районе 2 августа 2021 года. Фото подписчиков &quot;Барнаул 22&quot;.
Град в Мамонтовском районе 2 августа 2021 года. Фото подписчиков «Барнаул 22».
vk.com/barneos22
Град в Мамонтовском районе 2 августа 2021 года. Фото подписчиков &quot;Барнаул 22&quot;.
Град в Мамонтовском районе 2 августа 2021 года. Фото подписчиков «Барнаул 22».
vk.com/barneos22

А вот до Алтайского района стихия не добралась: «Район дохнет от жары», — рассказал местный житель.

Надо сказать, что гидрометцентр обещал грозу в конце июля. Видимо, немного поторопился — и она случилась в начале августа. Но ведь все-таки случилась.

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