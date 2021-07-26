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Жизнь

Последняя неделя июля в Алтайском крае стартует с сильной жары, гроз и ветра

Жаркая, но местами дождливая погода с порывистым ветром ожидает жителей Алтайского края в понедельник, 26 июля.

Гроза в Барнауле.
Гроза в Барнауле.
Михаил Хаустов

«В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Утром местами туман. Температура +29…+34 градусов, местами по северо-западу +23…+28 градусов», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Ветер будет южный с переходом на северо-западный, 7−12 метров в секунду, местами порывы 15−20 метров.

В Барнауле во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха в краевой столице составит +29…+31 градус.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за жары и сильной пожароопасности.

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