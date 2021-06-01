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Происшествия

Руководитель алтайского спортклуба с женой и двумя детьми погибли в автокатастрофе

Тренер спортшколы № 1 Бийска, руководитель спортклуба «Барс» Владимир Каташев с женой и двумя сыновьями погибли в ДТП, которое случилось 31 мая в Ельцовском районе. В живых в той аварии осталась только дочь тренера.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Трагедия случилась в 10 км от села Мартыново. Произошло лобовое столкновение автомобилей Nissan и Subaru.

В Nissan находилась семья Каташевых: супруги, двое сыновей 24 и 13 лет и 15-летняя дочь. Она единственная выжила, девочка находится в городской больнице Бийска.

«Владимир Каташев возвращался домой с юбилея своего отца из города Таштагола Кемеровской области. Самому ему в этом году должно было исполниться 54 года», — уточняет «Алтайский спорт».

Вся жизнь Владимира Каташева была посвящена единоборствам. Бывший десантник в молодости занимался боксом, рукопашным боем и каратэ. Как тренер добился больших успехов, развивая восточное боевое единоборство (дисциплина сётокан) и каратэ WKF.

Прощание с Владимиром Каташевым пройдет 2 июня с 08:00 в спортклубе «Барс» по адресу: г. Бийск, ул. Льнокомбинат, 22.

Погибших похоронят в Таштаголе.

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