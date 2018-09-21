Руководителя «Алтайкровли» Евгения Рыжака будут судить за взятку

Дело члена совета директоров компании «Алтайкровля» Евгения Рыжака передали в суд, сообщила пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю. Предпринимателя обвиняют в покушении на дачу взятки приставу.

По данным следствия, пристав вел исполнительное производство по делу «Алтайкровли». Он запретил регистрационные действия в отношении главной понижающей электрической подстанции, расположенной в Новоалтайске.

Чтобы вернуть право совершать регистрационные действия, Рыжак предложил приставу взятку в 300 тыс. рублей. Сотрудница ФСПП обратилась в полицию. Бизнесмена арестовали.

49-летний Евгений Рыжак — сын известного бизнесмена и бывшего депутата Госдумы Николая Рыжака. Сам Евгений Рыжак в свое время также был депутатом АКЗС, однако в 2012 году его со скандалом не допустили на выборы — его фамилию вычеркнули из бюллетеней. В разное время Евгений Рыжак был техническим директором, членом и председателем совета директоров «Алтайкровли».