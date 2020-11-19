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Руководству сети барнаульских клиник «Добрый доктор» предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве директору сети клиник «Добрый доктор», а также главному врачу и его заместителю. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления СК.

Задержание руководителей "Доброго доктора".
Задержание руководителей "Доброго доктора".
Скриншот видео altai-krai.sledcom.ru

Директора клиник Александра Трофимова, главного врача Сергея Богданова и его заместителя Дмитрия Тимошенского обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Они достоверно знали о том, что территориальный ФОМС Алтайского края производит выплаты за оказанные медицинские услуги в стационарных условиях, возмещает затраты по аренде за пользование имуществом, переподготовку, повышение квалификации и обучение медперсонала, а также затраты на лабораторные и диагностические исследования, проводимые в других учреждениях.

Обыски дома у главного врача клиники &quot;Добрый доктор&quot;.
Обыски дома у главного врача клиники «Добрый доктор».
altai-krai.sledcom.ru

Руководители, по версии следователей, разработали преступный план, по которому решили похищать принадлежащие Фонду деньги. Для этого они предоставляли заведомо ложные сведения, чтобы получать выплаты.

Таким образом за пять лет им удалось похитить 170 млн рублей. Деньги перечислялись ТФОМСом на банковский счет медицинского центра.

Обвиняемых взяли под стражу. На их имущество, деньги и счета наложили арест.

Ранее СК опубликовал видео задержания фигурантов дела.

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