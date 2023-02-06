С «Алтайлеса» взыскали десятки миллионов рублей за незаконную заготовку деревьев

Напомним, в октябре 2021 года в СМИ появилась информация о том, что в лесничестве «Городские леса города Барнаула» рубят лес, заготавливают древесину общим объемом 498 куб. м.
Деревья вырубал «Алтайлес» на основании незаконного договора купли-продажи лесных насаждений. Прокуратура обратилась в Арбитражный судрегиона с исковыми требованиями о признании торгов, муниципального контракта недействительными, применении последствий недействительности ничтожной сделки.
Решением Арбитражного суда Алтайского края с «Алтайлеса» взыскали стоимость вырубленных лесных насаждений в размере 20,5 млн рублей.
Ранее «Алтайлес» потерял еще 40 млн рублей из-за санкций.
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