6 февраля
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Происшествия

С «Алтайлеса» взыскали десятки миллионов рублей за незаконную заготовку деревьев

В Алтайском крае суд взыскал с «Алтайлеса» более 20,5 млн рублей за незаконную заготовку деревьев в поселке Кирова, передает прокуратура региона.

Лес. Заготовка древесины.
Лес. Заготовка древесины.
Pixabay.com

Напомним, в октябре 2021 года в СМИ появилась информация о том, что в лесничестве «Городские леса города Барнаула» рубят лес, заготавливают древесину общим объемом 498 куб. м.

Деревья вырубал «Алтайлес» на основании незаконного договора купли-продажи лесных насаждений. Прокуратура обратилась в Арбитражный судрегиона с исковыми требованиями о признании торгов, муниципального контракта недействительными, применении последствий недействительности ничтожной сделки.

Решением Арбитражного суда Алтайского края с «Алтайлеса» взыскали стоимость вырубленных лесных насаждений в размере 20,5 млн рублей.

Ранее «Алтайлес» потерял еще 40 млн рублей из-за санкций.

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