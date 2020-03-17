С экс-гендиректора стройфирмы в Алтайском крае требуют 187 млн рублей

Виталия Дубинкина требуют привлечь к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве компании «СтройГАЗ», сообщает «Алтайский портал недвижимости» со ссылкой на материалы суда.

Дубинкин руководил компанией с января 2012 до июня 2015 года.

Представитель акционеров «СтройГАЗа» потребовал взыскать с бывшего гендиректора 187 080 772 рублей за убытки, причиненные в период исполнения обязанностей руководителя.

Суд в полном объеме удовлетворил требования о взыскании с Дубинкина указанной суммы.

Ранее конкурсный управляющий компании «СтройГАЗ» Владимир Заплава потребовал также привлечь к субсидиарной ответственности и взыскать 4,3 млрд рублей с бывшего руководителя предприятия Сергея Белоусова, который сейчас представляет Алтайский край в Совфеде.

Решения по этому заявлению пока нет.