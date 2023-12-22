С 24 этажа сорвался промышленный альпинист в костюме Деда Мороза и разбился насмерть

Накануне с балкона высотного жилого дома сорвался промышленный альпинист, наряженный в костюм Деда Мороза.

Мужчина разбился насмерть, пишет 74.ru. Это произошло в Челябинске на новогоднем празднике. Он должен был эффектно появиться на празднике двора, но трюк закончился трагедией.

Альпинист перепутал страховочные тросы, упал и разбился насмерть.

Ранее в Барнауле парень выпал из окна многоэтажки и погиб. А российская альпинистка сорвалась в ледяную расщелину в Непале и пропала.

По предварительным данным, 38-летняя женщина сорвалась в ледяную расщелину на высоте более шести тыс. метров.

На поиски девушки сразу же выдвинулись спасатели. Однако в предполагаемой зоне, куда упала альпинистка, начался сильный туман, и это существенно затруднило спасительную операцию.

По данным трекера известно, что Оленева упала примерно на полкилометра.