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Происшествия

С игрушечным пистолетом пытался освободить опального шамана из психбольницы его сторонник

Якутский городской суд приговорил к 1,5 годам общественных работ жителя Тюмени Михаила Олинберга, который пытался освободить из психоневрологического диспансера шамана Александра Габышева, сообщает 72.ru.

Больница.
Больница.
СС0

Сторонник шамана проник в комнату персонала Якутского республиканского психоневрологического диспансера и угрожал медработникам игрушечным пистолетом. На суде полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке. Суд признал его виновным в хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

В марте 2019 года якутский шаман Александр Габышев попытался дойти пешком до Москвы — он намеревался «изгнать демона из Владимира Путина», пишет polit.ru. В пути к шаману примыкали другие люди. В сентябре 2019 года его задержали на границе Бурятии и Иркутской области во время очередной попытки дойти до Москвы и отправили в психиатрическую больницу.

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