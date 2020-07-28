С игрушечным пистолетом пытался освободить опального шамана из психбольницы его сторонник

Сторонник шамана проник в комнату персонала Якутского республиканского психоневрологического диспансера и угрожал медработникам игрушечным пистолетом. На суде полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке. Суд признал его виновным в хулиганстве (ст. 213 УК РФ).
В марте 2019 года якутский шаман Александр Габышев попытался дойти пешком до Москвы — он намеревался «изгнать демона из Владимира Путина», пишет polit.ru. В пути к шаману примыкали другие люди. В сентябре 2019 года его задержали на границе Бурятии и Иркутской области во время очередной попытки дойти до Москвы и отправили в психиатрическую больницу.