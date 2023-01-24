С начала 2023 года в российской деревне выявили четвертый случай бешенства

«Указанный населенный пункт объявлен неблагополучным, на территории введен карантин, проводятся мероприятия направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства», — уточняют в ведомстве.
Также отмечается, что за 2022 год в Омской области тогда зарегистрировали пять очагов бешенства.
Проводятся все необходимые работы, направленные на ликвидацию бешенства на территории региона, заключили в Управлении Россельхознадзора.
Ранее стало известно, что карантин ввели в пригороде Барнаула из-за опасной болезни лошадей.
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