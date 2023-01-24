24 января
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Происшествия

С начала 2023 года в российской деревне выявили четвертый случай бешенства

Из-за очага бешенства у крупного рогатого скота ввели карантин в деревне Копейкино (Омская область), сообщают в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

«Указанный населенный пункт объявлен неблагополучным, на территории введен карантин, проводятся мероприятия направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства», — уточняют в ведомстве.

Также отмечается, что за 2022 год в Омской области тогда зарегистрировали пять очагов бешенства.

Проводятся все необходимые работы, направленные на ликвидацию бешенства на территории региона, заключили в Управлении Россельхознадзора.

Ранее стало известно, что карантин ввели в пригороде Барнаула из-за опасной болезни лошадей.

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