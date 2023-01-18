Карантин ввели в пригороде Барнаула из-за опасной болезни лошадей (обновлено)

В поселке Центральном, который относится к Центральному району Барнаула, объявили карантин из-за очага инфекционной анемии лошадей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Исправление от 19 января Карантин объявили на территории хозяйства в поселке Центральном на ул. Промышленная 22, а не на территории всего поселка.

Карантин ввели еще в декабре прошлого года. В краевом управлении по ветеринарии напомнили, что ограничения продолжают действовать.

Это значит, что в поселок Центральный нельзя попасть посторонним лицам (ни пешком, ни на автомобиле). Также запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных с территории хозяйства, кроме как на убой.

Карантин будет действовать до тех пор, пока не забьют последнего больного восприимчивого животного и дважды не получат отрицательный тест на инфекцию (с интервалом в 30 дней).

Что такое инфекционная анемия лошадей , из-за которой ввели карантин в поселке Центральный

ИНАН (инфекционная анемия лошадей) — вирусное заболевание, вызывающее возбудитель из рода лентивирусов. Поражает органы кроветворения. Кроме того, заболевание проявляется рецидивирующей или постоянной лихорадкой, анемией, явлениями геморрагического диатеза во время температурных приступов и нарушением функций сердечно-сосудистой системы.

Вылечить животных от ИНАН невозможно.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае более 400 человек контактировали с заболевшим корью.