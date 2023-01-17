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Сколько заболевших корью в крае?

В крае зафиксировали четыре случая заболевания корью: один пациент — в Барнауле и трое — в Тальменском районе.

Между собой все четверо никак не связаны, но все они гостили в других регионах Сибири на новогодних праздниках. Так, в Новосибирске вспышка кори была зарегистрирована перед Новым годом.

Роспотребнадзор сообщает, что контактных по всем четырем заболевшим оказалось больше 400 человек.