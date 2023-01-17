В крае зафиксировали четыре случая заболевания корью: один пациент — в Барнауле и трое — в Тальменском районе.
Между собой все четверо никак не связаны, но все они гостили в других регионах Сибири на новогодних праздниках. Так, в Новосибирске вспышка кори была зарегистрирована перед Новым годом.
Роспотребнадзор сообщает, что контактных по всем четырем заболевшим оказалось больше 400 человек.
Нет, за их состоянием устанавливают ежедневное медицинское наблюдение. Если в течение трех недель у контактных не появились симптомы заболевания, то с них снимают наблюдение.
Единственный способ предотвратить заболевание корью — прививка. Ее ставят дважды — в один год и в шесть лет.
Если взрослый ранее не был привит, то он может поставить прививку до 35 лет бесплатно. До 55 лет от кори вакцинируют людей из групп риска, например, медиков.
По информации Минздрава, в Алтайском крае более 95% населения привиты.
Первые симптомы кори очень похожи на признаки ОРВИ — высокая температура, слабость во всем теле, насморк, кашель и конъюнктивит. Отличия появляются на 4−5 день, когда на коже проступает пятнисто-папулезная сыпь. Они начинаются с головы.
Кроме того, на слизистой щек образуется энатема «в виде манной крупы». Это сыпь на слизистых оболочках.
На 4−5 день у человека появляется сыпь. Она начинается с головы и шеи и постепенно распространяется по всему телу.
Высыпания прогрессируют обычно в течение трех дней, а затем начинается выздоровление.
Взрослые тяжело переносят корь. Часто заболевание сопровождается пневмонией и бактериальными осложнениями. Есть риск развития энцефалита. Дети тоже нелегко болеют корью.
Корь — крайне опасное заболевание. Поражается дыхательная система — развивается ларингит, воспаление среднего уха (отит), наслоение гнойной инфекции. Это, в свою очередь, приводит к воспалению легких (пневмонии).
Также может быть поражен желудочно-кишечный тракт (стоматит, энтероколит). Тяжелейшие осложнения осложнения — со стороны нервной системы (энцефалит, менингит).
В самых тяжелых случаях, корь приводит к смерти. По данным ВОЗ, только в 2019 году в мире эта болезнь унесла более 200 тыс. жизней.
Последнюю вспышку кори на Алтае зафиксировали в 2015 году. Тогда заразились больше 100 жителей.
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