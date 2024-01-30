С помощью гипноза узнали о жестоком убийстве девочки, которая пропала 18 лет назад

В апреле 2006 года в жительница Канска обратилась в полицию — исчезла дочь. Тогда возбудили уголовное дело, но сотрудникам правоохранительных органов не удалось выяснить, что произошло с пропавшей.
В 2024 году следователи еще раз проанализировали материалы дела и провели с одной из свидетельниц работу по активации памяти — гипноз.
Транс и фоторобот
В состоянии транса свидетельница вспомнила — давно видела в магазине пропавшую девочку с мужчиной и женщиной. Следствие составило фоторобот горожанки и нашло ее. Как сообщила женщина, она была знакома с 42-летним жителем Канска.
Задержание
Полиция задержала мужчину в Норильске. Он сознался в преступлении и рассказал, что тогда привел школьницу в один из заброшенных домов и задушил ее. Тело спрятал в подвале, указывает "МК".
В ближайшее время мужчине предъявят обвинение в убийстве.
Ранее осудили насильника и убийцу двух 10-летних девочек в Кузбассе. Они ушли из дома в школу накануне и не вернулись. Волонтеры, полицейские, следователи и жители города разыскивали двух школьниц.
Вскоре педофила нашли сотрудники правоохранительных органов. Им оказался местный житель Виктор Пастерников. Он признался в тяжком преступлении.
Суд приговорил его к пожизненному заключению.
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