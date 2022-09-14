Пожизненно: осудили насильника и убийцу двух 10-летних девочек в Кузбассе

Также он будет обязан выплатить 2 млн рублей компенсации одному из потерпевших и 500 тыс. рублей — другому.
Что произошло
Две 20-летние девочки пропали в кузбасском Киселевске, сообщили волонтеры «Лизы Алерт» во «ВКонтакте» 7 сентября 2021 года.
Они ушли из дома в школу накануне и не вернулись. Волонтеры, полицейские, следователи и жители города разыскивали двух девочек.
Уже 9 сентября педофила разыскали сотрудники правоохранительных органов. Это местный житель Виктор Пастерников. Он признался в тяжком преступлении.
По версии следствия, девочки возвращались из школы и заметили на остановке мужчину с семечками в руках. Они попросили их у него, чтобы покормить голубя. Он предложил школьницам приобрести для них в магазине сладости, а для птички еду. Девочки пошли с ним.
Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости.
Пастерников временно жил в заброшенном доме. Когда мужчина привел девочек к себе, он снова выпил, а затем совершил в их отношении насильственные преступления сексуального характера.
Чтобы потерпевшие никому не рассказали о произошедшем, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушел на работу.
Давнее преступление
При этом Пестерников, осужденный в 2009 году за сексуальное насилие над несовершеннолетним и вышедший из колонии в 2019-м, должен был находиться под административным надзором.
Мужчина по постановлению суда не имел права покидать Мысковский городской округ и должен был регулярно отмечаться в полиции. При этом после выхода из ИК-44, в мае и июне 2019 года, он привлекался по ч. 2 ст. 19.24 КоАП за несоблюдения обязательств по надзору.
Несмотря на запрет покидать Мыски, мужчина переехал в Киселевск. Там его не поставили на учет в органы профилактики.
Халатность
Следственный комитет возбудил дело по факту халатности (ст. 293 УК) должностных лиц территориального органа внутренних дел, осуществляющего административный надзор за освободившимися осужденными. Сейчас дело в отношении правоохранителей находится в суде.
Характеристика из колонии
В сети опубликовали характеристику из колонии на подозреваемого в убийстве девочек в Киселевске. За 10 лет отбывания наказания мужчина допустил 6 нарушений правил.
Он выполнял в исправительном учреждении программу психологической коррекции личности. Также он принимал пассивное участие в психологических тестах и тренингах.
«Кругозор узок, просматривает телепередачи. По характеру: хитрый, тщеславный, зависимый. Самооценка объективная. В конфликтных ситуациях не замечен, в обращении с сотрудниками администрации и осужденными всегда вежлив и корректен», — говорилось в характеристике.