Пожизненно: осудили насильника и убийцу двух 10-летних девочек в Кузбассе

Суд в Кемеровской области приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима местного жителя, сообщает «Интерфакс».

Также он будет обязан выплатить 2 млн рублей компенсации одному из потерпевших и 500 тыс. рублей — другому.

Что произошло

Две 20-летние девочки пропали в кузбасском Киселевске, сообщили волонтеры «Лизы Алерт» во «ВКонтакте» 7 сентября 2021 года.

Они ушли из дома в школу накануне и не вернулись. Волонтеры, полицейские, следователи и жители города разыскивали двух девочек.

Уже 9 сентября педофила разыскали сотрудники правоохранительных органов. Это местный житель Виктор Пастерников. Он признался в тяжком преступлении.

По версии следствия, девочки возвращались из школы и заметили на остановке мужчину с семечками в руках. Они попросили их у него, чтобы покормить голубя. Он предложил школьницам приобрести для них в магазине сладости, а для птички еду. Девочки пошли с ним.

Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости.

Пастерников временно жил в заброшенном доме. Когда мужчина привел девочек к себе, он снова выпил, а затем совершил в их отношении насильственные преступления сексуального характера.

Чтобы потерпевшие никому не рассказали о произошедшем, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушел на работу.

Насилие над детьми. CC0

Давнее преступление

При этом Пестерников, осужденный в 2009 году за сексуальное насилие над несовершеннолетним и вышедший из колонии в 2019-м, должен был находиться под административным надзором.

Мужчина по постановлению суда не имел права покидать Мысковский городской округ и должен был регулярно отмечаться в полиции. При этом после выхода из ИК-44, в мае и июне 2019 года, он привлекался по ч. 2 ст. 19.24 КоАП за несоблюдения обязательств по надзору.

Несмотря на запрет покидать Мыски, мужчина переехал в Киселевск. Там его не поставили на учет в органы профилактики.

Халатность

Следственный комитет возбудил дело по факту халатности (ст. 293 УК) должностных лиц территориального органа внутренних дел, осуществляющего административный надзор за освободившимися осужденными. Сейчас дело в отношении правоохранителей находится в суде.

Характеристика из колонии

В сети опубликовали характеристику из колонии на подозреваемого в убийстве девочек в Киселевске. За 10 лет отбывания наказания мужчина допустил 6 нарушений правил.

Он выполнял в исправительном учреждении программу психологической коррекции личности. Также он принимал пассивное участие в психологических тестах и тренингах.