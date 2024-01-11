11 января
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Происшествия

С помощью голосовых сообщений мошенники начали вымогать деньги

Мошенники освоили технологии искусственного интеллекта и общаются с россиянами «клонированными» голосами друзей и родственников.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

Жулики начали вымогать деньги с помощью сгенерированных нейросетью голосовых сообщений, пишет РБК.

Под ударом оказались российские пользователи Telegram — злоумышленники уводят чей-то аккаунт, «клонируют» голос владельца и отправляют «мамам» и «любимым» голосовые сообщения с просьбами о финансовой помощи, указывает bfm.ru.

За пару минут можно найти бесплатный сервис клонирования голоса, работающий с русскоязычной речью. Создание копии моего голоса по аудиофайлу одного из предыдущих сюжетов и заданному тексту занимает секунд 30.

В некоторых случаях злоумышленники просто нарезают старые аудио из аккаунта пользователя и отправляют полностью аутентичную речь, а просьбы выслать денег отправляют текстом.

Ранее Центробанк рассказал, как распознать мошенника по телефону.

Так, если гражданину сообщают о предварительно одобренном кредите, но заявку он не оставлял, то продолжать беседу не нужно.

Также настоящие работники Банка России не звонят и не пишут, чтобы совершить банковские операции, а сотрудники правоохранительных органов не проводят процессуальные действия по телефону.

Не стоит и поддаваться уговору заменить сим-карту: у нее нет срока годности и в замене она не нуждается.

Также мы рассказывали, как устроены преступные синдикаты телефонных мошенников и как они нас разводят.

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