С Robinson на Ми-8: появилась информация о командире разбившегося Ми-8

Командиром воздушного судна (КВС) — Ми- 8 потерпел крушение у села Тюнгур в Республике Алтай 27 июля —был 52-летний Вячеслав Демихов, сообщает Telegram-канал Mash .

Известно, что до "тяжеловеса" Ми-8 КВС ранее пилотировал на легком Robison 66.

ЧП произошло в Усть-Коксинском районе. Вертолет совершал коммерческий полет и при заходе на посадку задел электрические провода, упал и загорелся.

По уточненным данным МЧС РФ, четыре человека погибли и 10 пострадали в результате крушения вертолета, двое остались невредимы.

На борту рухнувшего Ми-8 находились 13 туристов и три члена экипажа — капитан Демихов, 42-летний второй пилот Олег Егоров и 28-летний бортмеханик Алексей Десятов.

Ранее опубликован список пассажиров и членов экипажа разбившегося вертолета Ми-8 на Алтае.