С жительницы Подмосковья требуют более 300 тыс. рублей из-за того, что ее данные полностью совпадают с тезкой из Алтайского края, сообщает Baza

Банковскую карту Татьяны Кирилловой из Солнечногорска внезапно заблокировали, а деньги списали в счет долга. В банке Татьяна узнала, что на ней висит долг больше 300 тыс. рублей. При этом женщина не брала кредитов.

Позже ей позвонили приставы из Рубцовска и сообщили, что женщина с идентичным ФИО и паспортными данными якобы должна по договору займа деньги некоему Игорю Фесику.

Татьяна никогда не была в Рубцовске и не знает Игоря. Ей посоветовали прислать ИНН, СНИЛС, данные паспорта и заявление, чтобы провести процедуру признания «двойником». Но руководитель службы судебных приставов Алтайского края прислал отказ. В ФССП Москвы пообещали провести проверку, но на вопрос, почему женщину не признали двойником, ответили, что не знают.

По словам Татьяны, алтайские приставы будто специально не обращали внимания, что у нее в паспорте другое место рождения и проживания. А затем и вовсе рекомендовали Игорю Фесику исправить ошибку в данных о месте рождения. Тогда женщина стала полноценным должником. Теперь у нее не только заблокирована карта, но и выезд из России.

Ранее алтайские подростки похищали деньги с банковских карт своих сверстников.

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