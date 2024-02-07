7 февраля
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Жизнь

Алтайские подростки похищали деньги с банковских карт своих сверстников

В Алтайском крае будут судить двух подростков 16 и 17 лет. Они похищали деньги с карт своих сверстников. Об этом сообщает СК по Алтайскому краю.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Известно, что в октябре 2023 года в Егорьевском районе девушка узнала о получении «легких» денег. При этом схема была преступной, но она решила рассказать о ней своему знакомому.

Подростки учились в среднеспециальном образовательном учреждении. Они были уверены, что у других студентов есть средства на банковских картах.

Так, обманным путем злоумышленники получили доступ к счетам одногруппников и перевели деньги себе.

Они «выручили» 30 тыс. рублей и поделили между собой.

Ранее сообщалось, что барнаульская пенсионерка вычислила мошенников, которые чуть не похитили у нее 1 млн рублей.

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