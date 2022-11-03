3 ноября
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Происшествия

С вживленными чипами дельфинов выбросили в Черное море

Обнаружены два из спасаемых в Севастополе дельфинов. Очевидцы рассказали, что неизвестные выбрасывали животных в море.

Дельфины.
Дельфины.
СС0

Выяснилось, что млекопитающие более 10 лет работали в местном дельфинарии.

Двое обнаруженных подплыли к берегу. Двух других специалисты надеются найти при по сигналу чипов, сообщает РИА Новости.

От дельфинов таким образом избавился владелец дельфинария — содержать животных невыгодно, указывает bfm.ru.

Ранее о боевых дельфинах на страже Севастопольской бухты рассказал ученый.

Животные могут привлекаться для охраны Севастопольской бухты от диверсантов, рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

Использование боевых дельфинов практиковалось в СССР, США.

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