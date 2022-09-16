18 сентября
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Происшествия

Сад соловьев изуродовали маленькие россияне

В Перми находится сад соловьев. Время от времени туда наведываются маленькие хулиганы и жестоко «расправляются» с ценными деревьями и кустарниками, где летом обитают поющие по ночам птицы.

Соловей, птица.
Соловей, птица.
СС0

Общественники, которые ухаживают за этим садом не выдержали и обратились через соцсети к родителям и жителям города.

Смотрители экопарка попросили разыскать родителей детей, которые регулярно наведываются в сад по вечерам и ломают пристанища соловьев, пишет ura.ru.

Так, на днях мальчишки переломали все заросли гречихи сахалинской возле полоскальни, изуродовали склон. Общественники хотят попросить родителей не отпускать вечерами детей одних на прогулки, так как именно в это время юные вандалы почему-то ломают кусты и деревца.

Смотрители сада также обеспокоены тем, что дети вечером гуляют одни, без присмотра — могут попасть в какую-нибудь неприятную историю.

Ранее вандалы разрисовали бюст в Летнем саду.

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