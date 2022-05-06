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Жизнь

В Барнауле посадили черемуховый сад в честь векового юбилея контрразведки

В Барнауле сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю высадили аллею деревьев в честь 100-летнего юбилея подразделений контрразведывательных операций органов государственной безопасности.

В преддверии 100-летия органов контрразведки России в Барнауле высажена памятная аллея деревьев
В преддверии 100-летия органов контрразведки России в Барнауле высажена памятная аллея деревьев
УФСБ России по Алтайскому краю

Сотрудники управления таким образом также поддержали международную акцию «Сад памяти» в память о погибших в сражениях Великой Отечественной войны.

«Молодой черемуховый сад появился рядом с историческим зданием — домом купца А.И. Бухалова (ул. Интернациональная, 82), в котором с августа 1922 года располагалось первое в Алтайском крае подразделение контрразведки, отвечавшее, в первую очередь, за борьбу со шпионажем, а также противодействовало бандитизму, контрабанде и незаконному пересечению Государственной границы», — сообщила пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

Вековой юбилей контрразведчики России отмечают 6 мая.

Именно в этот день в 1922 году решением руководителей Государственного политического управления (ГПУ) РСФСР образовано специальное подразделение по борьбе с иностранным шпионажем. Так появился Контрразведывательный отдел и его аппараты на местах.

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