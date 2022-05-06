«Память» сохраняет память. Как барнаульские школьники ищут в земле павших солдат

«Звук стука по кости и по дереву очень трудно отличить», — рассказывает десятиклассница Мария Сыреева. Вместе с одноклассниками она — участница поискового отряда «Память». Как школьники ищут и перезахоранивают останки павших солдат и что думают о своих героях — в материале altapress.ru.

Первый

«Память» — первый официально зарегистрированный детский поисковый отряд в Алтайском крае. Всего их в регионе девять: два в Белокурихе, по одному в Табунском и Краснощековском районах и остальные — в Барнауле. Многие из их участников сейчас находятся в экспедициях.

«Память» базируется в барнаульской школе № 70. Как отмечает руководитель Оксана Трикина, отряд появился случайно. Новгородские поисковики обнаружили медальон и останки Ивана Пушкарева, жившего на улице Карла Маркса в краевой столице, и попросили помочь найти родственников.

За дело взялся школьный музей. Завязалась переписка. В итоге поисковики пригласили ребят в экспедицию. Так в 2004 году они впервые отправились в Новгородскую область.

За время существования отряд нашел и перезахоронил 168 бойцов Красной Армии. Сейчас в «Памяти» — 16 десятиклассников, три ветерана отряда, а также 15 учеников, которым пока еще рано выезжать в экспедицию: нужно подрасти до 14 лет.

Поисковый отряд «Память». Предоставлено отрядом «Память» altapress.ru.

«Чтобы отправиться на поиски, мы подаем заявку на финансирование из краевого бюджета. Нужно выиграть конкурс. Но и победа не покроет расходов на 100%. Родители частично оплачивают проезд, питание и экскурсии», — рассказывает руководитель.

ВОП и эксгумация

— Во втором классе к нам на урок пришел отряд. С тех пор я и решила, что поеду на поиски, — рассказывает Алина Бейс.

И мечта сбылась — в 2019 году она, в то время восьмиклассница, поучаствовала в военно-исторической экспедиции «Волховский фронт. Апраксин» в Ленинградской области. После этого «Память» никуда не выезжала — из-за пандемии.

Мы с ребятами — в школьной музейной комнате. Вещи здесь до сих пор пахнут костром той поездки. Две недели подростки жили в полевых условиях. «Абсолютная изоляция от мира: некогда сидеть в телефоне, да и негде его часто заряжать. Наш учитель отправляла нашим родителям снимки и поддерживала с ними связь, чтобы не волновались», — рассказывает десятиклассник Сергей Ванцовский.

Поисковый отряд «Память». Предоставлено отрядом «Память» altapress.ru.

Прежде чем приступить к работе, новички неделю проходят школу поисковика. «Первое, чему учат — как работать с ВОПами (взрывоопасными предметами — Прим. ред). Короче: ничего не трогать, вызывать саперов, — объясняет Сергей. — Мы не первопроходцы, поэтому вероятность, что они попадутся нам, мала. Но все равно нужно быть очень аккуратными, проходить с металлоискателями».

Также подростки учились правильно вести раскоп. Например, перебирать каждую горсть земли — вдруг попадется маленькая кость; следить, чтобы лопатка не воткнулась в останки. Знакомились и с антропологией. И, конечно, дети составляли акты эксгумации.

После работы ребята отдыхали: смотрели кино, участвовали в отрядных мероприятиях — это помогало отвлечься и поддерживать дух. «Уставали, конечно. Бывало, сидишь, пьешь чай у костра и засыпаешь», — улыбается Сергей.

«Я нашел таз человека»

Первую находку Маша Сыреева обнаружила сразу после школы поисковика. Она работала с щупом — металлическим стержнем, вбитым в палку, которым нужно протыкать землю. Он помогает по звуку и отдаче определять, что находится под слоем земли.

Поисковый отряд «Память». Предоставлено отрядом «Память» altapress.ru.

— Слышу: «Тык». Вроде дерево. Раскапываю — ключица. Стою с ней и думаю: «Нашла человека. И что делать?!». Очень растерялась: как это я так сразу? Запомнила этот момент на всю жизнь, — рассказывает десятиклассница.

Всего за ту поездку «Память» нашла 10 доборов — фрагментов останков солдат. «Лично я нашел таз человека. Раскопали все в радиусе трех метров — и больше ни одной кости. Как это понимать? То ли кто-то рыл и пропустил, то ли так близко с человеком разорвался снаряд», — говорит Сергей.

109 бойцов подняли во время экспедиции «Волховский фронт. Апраксин» в 2019 году. Личность только семерых солдат удалось определить по медальонам. Трое из них (Дмитрий Вольхин, Сергей Голованов, Григорий Ширнин) — из Алтайского края.

Достать даже крохотную кость — везение. Бывает, что отряд за выезд не находит ничего, отмечает Алина Бейс. Главная удача — отыскать смертный медальон, капсулу с анкетой бойца. «По солдатской примете, заполнить ее — к гибели. Поэтому капсулы часто оставались пустыми», — говорит Максим Свиридов.

Поисковый отряд «Память». Предоставлено отрядом «Память» altapress.ru.

— Самое обидное — найти медальон, где бумага не сохранилась настолько, что ни одна экспертиза не определит, что там было написано, — рассказывает Сергей.

А бывает и напротив — в одном футлярчике несколько анкет. Солдат носил с собой данные друзей-однополчан, отмечает Маша.

Останки бойцов, у которых не удается установить имя, торжественно перезахоранивают в конце экспедиции. Подростки лично закапывают их и возлагают цветы.

«В тот момент я чувствовал гордость: за свою проделанную работу и особенно — за солдат. Хочется выражать благодарность настолько, насколько это возможно сделать: поступками, делами, мыслями. Все очень тяжело, но когда ты делаешь это, становится хорошо», — говорит Сергей. — Нам многому нужно у них поучиться. Сплоченности не хватает сегодня, честности, открытости и, скрывать не стану: трудолюбия".

Поисковый отряд «Память». Предоставлено отрядом «Память» altapress.ru.

Не в поле

В экспедиции юные поисковики обычно выезжают во время летних каникул. Но и в учебном году им есть, чем заняться: начиная от работы с ветеранами и заканчивая выставками. К примеру, передвижными, на которых подростки показывают экспонаты с полей сражений: осколки, саперные лопатки, ложки, каски и многое другое. Создают и панорамные реконструкции.

Также отряд ищет родственников бойцов, передает им личные вещи. Это может занять целый год. Есть вероятность и вовсе никого не найти.

«Хотим сделать приемную, где мы могли бы помочь родственникам, которые не знают о своих дедах и прадедах, искать им информацию», — говорит Максим.

Не всем и в отряде повезло знать о судьбе родных. «Пыталась поискать на сайте и так странно: есть полный тезка моего прадеда Василия Храмова. Также у них совпадают год и место рождения — село Ивановка. Но они из разных регионов», — рассказывает Алина.

Поисковый отряд «Память». Предоставлено отрядом «Память» altapress.ru.

Прадед Сергея Ванцовского — Герой Советского Союза Иван Гулькин, в честь которого названа улица в Барнауле. Медали и ордена своих прадедов Максим Свиридов бережно хранит дома. Маша Сыреева знает, что ее прадед вернулся с войны и прожил еще 30 лет.

Желание сохранять память, а также весь свой опыт ребята стремятся передать в школе поисковиков «следующему поколению». Они знакомят детей с туристической и строевой подготовкой, антропологией, историей и многим другим.

В этом году бывалые поисковики отправятся на межрегиональную экспедицию в Тверскую область. Такие поездки отряда вряд ли когда-нибудь прекратятся. Сильно детям въелась в память фраза Александра Суворова: «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат».