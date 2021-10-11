Нашли с зубной щеткой и медальоном. В Алтайском крае захоронили бойцов, которые пропали без вести 70 лет назад

На мемориале Славы прошла церемония передачи останков и личных вещей солдат, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Их нашли весной 2021 года поисковые отряды из разных регионов России.

Цифра 585 744 — столько человек призвали в армию из Алтайского края в годы Великой Отечественной войны. 285 тыс. солдат не вернулось домой. 44 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Об алтайском поисковом движении

Сегодня в Алтайском крае существуют 9 поисковых отрядов. В основном в их состав входят школьники и студенты. Они не только разыскивают солдат «в поле», но и устанавливают их судьбу в архивах, находят родственников, проводят выездные выставки о судьбах бойцов и издают о них книги памяти.

Как отмечают поисковики, главная удача — найти солдатский медальон или другую подписанную вещь, по которой возможно определить личность. Они восстанавливают историческую несправедливость: «умирал солдат известным, умер — Неизвестным».

Игорь Андросов,

заместитель военного комиссара Алтайского края:

«Сегодня день и радостный и грустный. Радостно, что через 75 лет солдаты все же вернулись на свою малую родину и их родственники обрели спокойствие. Грустно, потому что они не вернулись живыми».

Пропал под Сталинградом

Одним из таких вернувшихся солдат стал рядовой Василий Ермаков. Он родился в 1902 году в алтайском селе Белое Троицкого района. Служил он в 233 стрелковой дивизии, и как определили поисковики, погиб 19 сентября 1942 года.

Церемония передачи останков на площади Победы. Дарья Беркетова.

О его судьбе не было ничего известно до тех пор, пока в апреле этого года волгоградский поисковый отряд «Разведка» не обнаружил останки с медальонном в Городищенском районе Волгоградской области.

Дмитрий Вейн,

председатель алтайского отделения «Поискового движения России»:

«Алтайский край и Волгоградскую область с первого взгляда, наверное, ничего не связывает — их отделяют несколько тысяч километров. Но в годы Великой Отечественной войны в Барнаул было эвакуировано одно из крупнейших предприятий советского союза — Сталинградский тракторный завод. Также у нас формировались воинские соединения, которые отправились отсюда именно под Сталинград — 2-я (краснознаменная в будущем) бригада, 298 стрелковая дивизия (впоследствии 80-я гвардейская), 315 стрелковая дивизия и 149 отдельная стрелковая бригада. Десятки тысяч других жителей воевали в составе соединений, сформированных в других областях и республиках страны. 233 стрелковая дивизия, где воевал Василий Ермаков, во второй раз была создана на Урале (первый состав почти полностью погиб в 1941-м году). С Урала солдаты отправились под Москву, а потом — к Сталинграду, когда там сложилась тяжелейшая обстановка».

Церемония передачи останков на площади Победы. Дарья Беркетова.

Ветераны локальных войн и бойцы Юнармии захоронили Василия Ермакова в родном селе с соблюдением всех военных почестей.

Занял монетку , чтобы вернуться

Еще один возвратившийся красноармеец — рядовой Николай Овсянников. Он родился в 1906 году в селе Таловка Змеиногорского района. Данных о том, где служил, не сохранилось. Пропал без вести в декабре 1943 года.

Останки Овсянникова нашли в мае 2021 года на горе Ганкашваара в Лоухском районе Карелии. Сделали это поисковики из Великого Новгорода и Москвы. Там же, в Карелии, активно работает алтайский отряд «Высота».

Церемония передачи останков на площади Победы. Дарья Беркетова.

Татьяна Нетбайло,

руководитель алтайского поискового отряда «Высота»:

«Очень трепетно относимся к своей поисковой работе. Мы, можно сказать, оплот государства — храним память поколений и стараемся делать все для этого. Мы с „Высотой“ работаем в Карелии с 2010 года, подняли останки 37 солдат. К сожалению, ни у одного из них не оказалось именного медальона или подписанной вещи».

Вместе с Николаем Овсянниковым поисковики нашли зубную щетку, медальон с читаемой запиской и монету — 20 копеек 1932 года выпуска.

Как объясняет Татьяна Нетбайло, кругляш оказался с солдатом не случайно — это примета. Она означает, что Овсянников перед тем, как уйти на фронт, занял у друзей или знакомых монету, чтобы точно вернуться с войны и отдать долг. Не вышло.

20 копеек и другие вещи передали двенадцати внукам, внучкам, правнукам и правнучкам, которые пришли на церемонию.

Церемония передачи останков на площади Победы. Дарья Беркетова.

«Мы не могли подумать , что его найдут»

Третий солдат, которого доставили на родину для перезахоронения — Егор Тугунов. Он родился в 1915 году в селе Новоалейское Третьяковского района. В 1941 году Змеиногорский районный военный комиссариат призвал его в армию еще до начала войны, служил в Барнауле, а после был отправлен на фронт. Данные о месте службы, как и в случае с Николаем Овсянниковым, не сохранились.

Егор Тугунов пропал без вести в 1942 году. Его останки нашли участники межрегиональной экспедиции «Забытые герои» в районе деревни Вдицко Новгородской области в апреле 2021 года. Личность установили по солдатскому медальону.

Галина Буймова,

руководитель сводного поискового отряда Алтайского края «Ориентир»:

«С большей долей вероятности Егор Назарович служил в 87-й кавалерийской дивизии второй ударной армии, которая делала все возможное и невозможное в условиях окружения. Скорее всего, Егор Тугунов погиб в пределах с 28 января по май 1942 года».

Церемония передачи останков на площади Победы. Дарья Беркетова.

«Мы даже подумать не могли, что нашего деда могут найти. Когда ушел на фронт, у него осталась годовалая дочка — Елизавета. И вот теперь нас три поколения — трое внуков, семеро правнуков и тринадцать праправнуков», — говорят его родственники.

С ним была только ложка

Еще один боец, который вернулся домой в этом году — Трофим Петин, сержант, наводчик ПТР 78-го кавалерийского полка 55 кавалерийской дивизии. Он родился в 1901 году в селе Акутиха Быстроистокского района, где теперь его перезахоронили рядом с женой и двумя дочерьми.

Нашли Трофима Петина на территории Ростовской область, личность удалось определить всего лишь по одной подписанной ложке.

В этом году нашли еще пятерых бойцов — на Смоленщине, под Москвой, а также в Ленинградской области.

Церемония передачи останков на площади Победы. Дарья Беркетова.