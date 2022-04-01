В мэрии решили, как Барнаул отметит 9 мая и будет ли «Бессмертный полк»

31 марта в администрации Барнаула состоялось заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Что будет на празднике

По словам председателя комитета по культуре Валерия Паршкова, в Барнауле пройдет традиционный комплекс праздничных событий: спортивные и молодежные акции, проекты, конкурсы и соревнования.

Их формат будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе.

С 6 по 8 мая для ветеранов пройдут выездные концерты «Парад у дома ветерана» и «Поем всем двором».

9 мая начнется с возложения цветов на Мемориале славы.

Участники шествия «Бессмертный полк». Барнаул , 9 мая 2015 год. Денис Жилин

В 10:00 на площади Советов начнется парад Барнаульского гарнизона — по площади пройдут 19 парадных расчетов и праздничная колонна ретро-автомобилей военного времени.

Пока что идет подготовка к акции «Бессмертный полк». Напомним, два года подряд акция не проводилась из-за коронавируса.

В парке «Центральный» пройдет концерт, творческие коллективы выступят на набережной Оби — все это состоится при благоприятной эпидемиологической обстановке.

Кроме того, планируется проведение массового легкоатлетического забега «Кольцо Победы» и еще 18 спортивных мероприятий.

Участники шествия «Бессмертный полк». Барнаул , 9 мая 2015 год. Юлия Плетнёва

Как украсят город

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Антон Воробьев сообщил, что разрабатывается концепция наружного оформления города к праздничным мероприятиям.

«За основу взяты стратегические наступательные операции Великой Отечественной войны, имеющие особое значение. Например, битва за Москву, Сталинградская битва, битва на Курской дуге, Белорусская наступательная операция „Багратион“, битва за Кавказ и другие. Другая часть плакатов будет посвящена историям учреждения орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского для командного состава Красной Армии. Еще одна — трудовому подвигу барнаульцев и работе предприятий в годы Великой Отечественной войны», — рассказал он.

Все памятные объекты также приведут в порядок к 9 мая.

Как поддержат ветеранов

Председатель комитета по социальной поддержке населения Татьяна Королева рассказала о мерах поддержки ветеранов.

Участники шествия «Бессмертный полк». Барнаул , 9 мая 2015 год. Юлия Плетнёва

Сейчас в Барнауле проживают 233 ветерана Великой отечественной и 1706 тружеников тыла. Все они получат на дом поздравления с подарочными наборами.

В 2021 году жилищные условия улучшили 8 ветеранам. Сейчас на учете в комитете ЖКХ стоят 3 человека, в том числе 1 ветеран ВОВ и 2 — члены семей погибших участников войны. В апреле им будет предоставлена субсидия из федерального бюджета на улучшение жилищных условий.

Также в соответствии с поручением президента России из краевого бюджета было выделено 280 тысяч рублей на проведение ремонтов квартир 16 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающих в Барнауле.

Участники шествия «Бессмертный полк». Барнаул , 9 мая 2015 год. Юлия Плетнёва

В 2022 году из краевого бюджета на проведение ремонта будут выделены деньги еще 19 ветеранам.