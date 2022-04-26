Тысяча верблюдов, ковшики и малые Золотые ворота. Пять фактов о Чуйском тракте от алтайских исследователей

Ровно сто лет назад Чуйский тракт получил статус дороги государственного значения, но осваивать путь люди начали задолго до этого. Altapress.ru побывал на научно-практической конференции форума «Визит-Алтай», где исследователи рассказали, какие следы здесь оставили древние племена и советские строители, что везли по старинному тракту, и каким он вообще мог оказаться после реконструкции.

1. Караван из тысячи верблюдов в помощь красноармейцам

Зимой 1942 года из Монголии в Бийск отправился караван верблюдов с гуманитарной помощью для Красной Армии.

Анатолий Муравлев,

журналист:

— Решение это было принято еще в июне 1941 года. Так что первыми союзниками у нас стали ближайшие соседи — монголы.

Как отмечает Муравлев, караван из 1,2 тыс. верблюдов вез более 5 тыс. фуфаек, 10 тыс. полушубков и сапог, 22 тыс. пар носков и варежек из верблюжьей шерсти и 7 тонн сушеного мяса. Все это двигалось на ближайшую железнодорожную станцию — в Бийск.

Верблюд. ССО.

Анатолий Муравлев,

журналист:

— Мне довелось встретиться с главным помощником по имени Лувсан. Он рассказывал, что главная трудность была на перевале Чике-Таман — верблюды скользили и ранили ноги, потому что у них нет копыт, как у лошадей. В пути животные погибали, приходилось перекладывать груз с обессилевших на более выносливых.

В феврале 1942 года караван доставил груз. Многие погонщики получили советские медали, а 19-летний Лувсан стал Героем труда Монголии.

Анатолий Муравлев,

журналист:

— Каждая пятая лошадь в Красной Армии — монгольская. В период бездорожья без них была невозможна передислокация войск. На собранные монголами деньги изготовили 53 танка Т-34 и Т-70 — целая колонна под названием «Революционная Монголия». А еще в советско-японской войне участвовал каждый десятый монгол.

Чуйский тракт на перевале Чике-Таман. altai-republic.ru

2. Чуйский тракт с тоннелем

Когда тракт захотели переделать из гужевой дороги в трассу для бесперебойного движения машин, начались бесконечные споры: как строить? По левому берегу и старому направлению Бийск — Алтайское — Онгудай — Кош-Агач? Или по правобережному Бийск— Майма — Чемал — Каянча с соединением его у бома Кор-Кечу с левым берегом? Раз за разом перебирались различные комбинации, в том числе и во время самой реконструкции.

Татьяна Порубова,

научный сотрудник бийского краеведческого музея имени Бианки:

— В 1932 году институт проектирования дорог и искусственных сооружений при Главдортрансе РСФСР предложил четыре варианта строительства Чуйского тракта. Один из них — от устья реки Семы через Чемал до Ини протяженностью 190,2 км с тоннелем в одном из бомов. Другой — от Семы через Чергу в Иню — 210 км. Еще один — от Семы через Чемал, устье реки Урсул, Хабаровку — в Иню — 207,7 км. И четвертый — тот, который мы знаем сегодня. Он имел наименьшую стоимость.

3. Археологические памятники Чуйского тракта есть и в Алтайском крае

Первое, что приходит на ум, когда говорят о древних памятниках и Чуйском тракте: Каракольские писаницы, Адыр-Кан, Кара-Тенеш — в общем, все, что находится в Республике Алтай. Но и на территории нашего края у этой дороги есть интересные археологические находки, говорит ученый Дмитрий Папин.

Чуйский тракт на Алтае. Пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай»

Еще в 1929 году, во время строительства дороги, в бийский краеведческий музей поступила первая коллекция бронзовых предметов из окрестностей села Суртайка. Там были раскопаны курганы.

Как отмечает Папин, больше всего объектов археологического наследия Чуйского тракта в нашем крае сосредоточены в четырех точках: окрестностях Сросток, Березовки, Быстрянки и Суртайки.

Дмитрий Папин,

ведущий научный сотрудник барнаульской лаборатории археологии и этнографии Южной Сибири СО РАН:

— Самые широко изученные памятники, от каменного времени и до развитого средневековья, находятся на горе Пикет. Лучше всего сейчас видно городище Пикет, которое находится рядом с памятником Шукшину, на спуске в село. С одной стороны оно огорожено рвом.

Папин подчеркивает, что это первое достоверное городище на территории Алтайского края, которое относится к раннескифскому времени — VII-VIII веку до нашей эры.

Памятник Шукшину. Пикет. Анна Зайкова.

Неподалеку есть и курганный могильник Сростки, который датируется эпохой средневековья. Здесь явно была захоронена элита — археологи извлекли меч, который хранится в бийском краеведческом музее.

Дмитрий Папин,

ведущий научный сотрудник барнаульской лаборатории археологии и этнографии Южной Сибири СО РАН:

— Один из самых интересных объектов — городище Усть-Иша раннего железного века — находится в непосредственной близости от Чуйского тракта. На отдельных участках тут есть два рва и три вала, а с восточной стороны еще и оформлен проезд — серьезная фортификационная система. Это довольно редкий объект для всей Сибири.

Не все археологические памятники сохранились. Например, курганы у села Быстрянка, огромный некрополь скифского времени, были практически уничтожены в 1970-е годы при строительстве животноводческого комплекса.

4. Ковшики — в Монголию

В архиве Алтайского края сохранилось множество документов, связанных с Чуйским трактом. Например, загранпаспорта, билеты на право провоза и многое другое. По словам ведущего археографа Анастасии Носковой, вывоз товаров из России в Монголию значительно превосходил ввоз в конце XIX века — это данные Онгудайской таможни.

Отремонтированный Чуйский тракт. uprdoraltay.ru

Анастасия Носкова,

ведущий археограф отдела использования и публикации документов государственного архива Алтайского края:

— По документу 1886 года можно увидеть, что за пределы Российской Империи по Чуйскому тракту чаще всего вывозились маральи рога. Также большой популярностью в Монголии пользовались товары, изготовленные из железа: в то время в стране было слабо развито кузнечное дело. Поэтому туда экспортировали ведра и ковши. Иногда за одни ножницы для стрижки шерсти монголы отдавали пять овец.

5. Первый двухцепной висячий мост в СССР

На 356 километре Чуйского тракта стоит уникальный объект — Ининский мост. Это первый в Советском Союзе двухцепной висячий мост. Его построили под руководством и по проекту студента Сергея Цаплина в 1936 году.

Евгений Смирнов,

координатор клуба старинной и редкой техники «Самоход»:

— Только представьте: студент делает дипломную работу по висячим мостам и его приглашают стать руководителем такого сооружения по собственному проекту!

Строительство вели заключенные седьмого отделения Сиблага НКВД. Вручную они натягивали тросы, крутили гайки. Там же — крутили канаты. После завершения этих работ заключенных обещали амнистировать, поэтому мост в народе прозвали «дембельским». Как и было обещано, самых активных строителей отпустили на волю.

142 метра — общая длина моста по настилу.

1 мая по Ининскому или, по имени автора, Цаплинскому мосту пошел первый транспорт. Шесть автомобилей ЗИС с полным грузом от шести до восьми тонн проехали с берега на берег. Раньше здесь была только паромная переправа. Естественно, после открытия моста движение здесь стало более интенсивным.

В сентябре 1970 года сооружение вывели из эксплуатации: рядом появился большой железобетонный мост, который стоит несколько ниже по реке.

Чуйский тракт. Настасья Коваленко

В 1994 творение Сергея Цаплина признали памятником архитектуры. Что, впрочем, не мешает ему постепенно разваливаться. Сегодня по разрушенному деревянному настилу людям — не то, что технике — проходить опасно.

Евгений Смирнов,

координатор клуба старинной и редкой техники «Самоход»: