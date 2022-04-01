«Сахара», ночевка в кустах и два дня до Бийска. Как барнаульцы 70 лет назад начали покорять Алтай на автомобилях

Путешествие начинается три раза. Первый — когда готовишься к нему, второй — когда едешь, третий — когда пишешь отчет. Так говорил Евгений Бурец — один из первопроходцев автомототуризма в Алтайском крае. Из его дневников как раз и стало известно, каким был первый пробег барнаульцев. О нем и других путешествиях в библиотеке имени Шишкова рассказали последователи Бурца — мастер туризма международного класса Виктор Пантыкин и призер авторалли «Пекин-Париж-2013» Евгений Смирнов.

Находка

Увлечение ретроавтомобилями у Евгения Смирнова началось уже после того, как он с товарищами возобновил работу Алтайской федерации автомобильного спорта. В нулевые годы его приятель Алексей Егорычев сообщил вскользь: соседи продают «Москвич-407» в хорошем состоянии.

Через некоторое время в пригороде Барнаула Егорычев нашел уже автомобиль для себя: «Москвич-401». По дороге на сделку, Евгений мечтательно произнес: «Когда-то же впервые на этих машинах поехали в путешествие, найти бы их следы». И вот удача — выяснилось, что Алексей хранит дневники своего дяди Евгения Бурца, который и оказался тем самым первопроходцем. А «Москвич» — одним из автомобилей, который участвовал в первых заездах.

Пробег первый: два дня до Бийска

В послевоенные годы выпускник института сельхозмашиностроения (нынешнего АлтГТУ) Евгений Бурец совершил первый автопробег по Алтаю. Эта поездка «заразила» его туризмом на всю жизнь.

Евгению вместе с другими выпускниками и студентами и под руководством преподавателей предстояло испытать новинки автопрома в алтайских условиях, а также проверить собственные навыки вождения в условиях горного бездорожья.

16 августа 1950 года (на эту дату выпал День физкультурника) в пробег отправились 14 барнаульцев. Некоторые были облачены в щегольские костюмы, напоминающие сейчас профодежду сварщика.

В путь отправились на автомобилях и на мотоциклах М-72 и Иж-350. Евгений Бурец был на новинке — Иж-49, которую до поездки доставил к себе домой на одной лошадиной силе: привез на повозке.

Автопробег барнаульцев по Алтаю , 1951 год. Алексей Егорычев.

Евгений Смирнов,

автотурист:

Руководил всем завкафедрой института сельскохозяйственного машиностроения Александр Ланге. Он управлял «Москвичом-401» мощностью в 26 лошадиных сил. Преподаватель Василий Стремилов ехал на «Додже ¾». Этот интересный полноприводный автомобиль остался в институте после войны.

Маршрут предстоял непростой: Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск — Онгудай — Иня.

До Бийска участники автопробега добирались два дня. «Нужно было спуститься к мосту, ждать паромной переправы, а после этого взобраться по песчаному берегу, который был изрезан очень глубокими колеями», — объясняет Смирнов.

Если пешим туристам приходится таскать тяжелые рюкзаки, то автотуристам — «железо». В Бийске устроили небольшую передышку — отказал мотоцикл. Пришлось заехать в гости к родителям одного из участников пробега и оставить сломавшуюся технику там.

Испытания туристов на прочность не прекращались и ночью.

Евгений Смирнов,

автотурист:

Если в машинах худо-бедно еще можно было как-то устроиться, то на мотоцикле… На бак ляжешь — неудобно, на сидение — то же самое. Поэтому ночевали в придорожных кустах, и никто не плакал.

Чуйский тракт, конечно, не был таким, каким мы его знаем сейчас. По нему совершенно невозможно было доехать до монгольской границы за день.

«Были неплохие участки, но в основном достаточно пыльно, большая тряска. Автопробег заезжал на МТС ремонтироваться, и его принимали спокойно. Предупрежденные учреждения, которые находились недалеко от дороги, делились бензином. Люди радовались, помогали, чем могли. Невиданное ведь событие!», — рассказывает Смирнов.

Автопробег барнаульцев по Алтаю , 1951 год. Алексей Егорычев.

Привычные сегодня мосты часто заменяли паромные переправы. В Ае была как раз та, которая могла перевезти несколько автомобилей. Но на ней, судя по дневнику, можно было и лишиться бампера. «Съезды были такие, что полмашины можно было совершенно спокойно оставить — отрывалось», — комментирует автолюбитель.

Но все же нашлось и то, что остается постоянным. В дневнике посреди описания природы можно найти запись примерно такого содержания: «Как же люди себя так ведут, зачем оставляют столько мусора?».

Пробег второй: Сахара на Горе

В следующем году 7 июля, начался второй автопробег, который в этот раз прошел с большим размахом. В нем приняли участие уже 28 человек, четыре автомобиля и три мотоцикла: два «Москвича 401», «Додж ¾», ГАЗ-51, два ИЖ-350 и один M-72.

Их ждал сложный маршрут: Республика Алтай, Алейск, Чарышское, Солонешное, Чемал. Итого 1272 километра за 15 дней.

Автопробег барнаульцев по Алтаю , 1951 год. Алексей Егорычев.

Евгений Смирнов,

автотурист:

Грузовик ГАЗ-51 перевозил группу туристов, которые на остановке предавались отдыху и созерцанию, в отличие от водителя, который, как юла, крутился вокруг автомобиля.

На ходу в кузове туристы пели песни, играли в карты и загорали. На редких привалах — готовили пищу.

Чинить было нечего: отсутствовали серьезные поломки. Разве что, ближе к финалу путешествия у «Доджа» начало спускать колесо. В разговоре выяснилось, что его не только ни разу не меняли, но и не подкачивали с 1946 года.

Еще одна любопытная деталь в дневнике касается самого начала путешествия — въезда на Змеиногорский тракт: «Нас встретила песчаная колея, полутораметровой глубины. Влетев в нее, подумал, что тут мне несдобровать. С превеликим трудом одолели многокилометровую „Сахару“. В районе Кордона песок и колея закончились, но дорога не стала лучше».

Пробег очередной: 60-е , полевые цветы и киносъемка

После первых пробегов Евгений Бурец «загорелся» автотуризмом всерьез и надолго. Он организовал автосекцию при барнаульском клубе туристов, писал репортажи и стихи о своих приключениях и публиковал их в «Алтайской правде». На автомобилях «Москвич-407», 408 и 412 исколесил весь Алтайский край, Казахстан и Кавказ.

В 60−70-е годы автотуризм был безумно популярным — и это при отсутствии дорог и дефиците техники и запчастей. Кинохронику одного из пробегов (примерно 1963 года) нам предоставил племянник Бурца и мастер спорта СССР по водно-моторному спорту Алексей Егорычев. Его, тогда еще мальчишку 9−10 лет, можно заметить в кадре.

Сейчас Алексей — единственный свидетель этой поездки. А теперь мы можем и сами увидеть ее: все видеозаписи в этом материале — оцифрованные фильмы, которые Евгений Бурец снимал на портативную ручную камеру.

На пленке — маршрут Барнаул — Саввушка — Змеиногорск — Колывань — Тигерек — Сентелек — Коргон — Усть-Кан. Здесь осталась и переправа через Бию, и паром через реку Лебедь в Турочакском районе.

Что было дальше

Виктор Пантыкин, ныне заслуженный путешественник России, многократный чемпион СССР и РФ, познакомился с Евгением Бурцом, когда попал по распределению на барнаульский литейный завод. Вместе в 1980-м году они организовали клуб «Горизонт».

«Бурец печатал все на машинке „Москва“. Показывал, как собирать дневники, учил снимать на камеру, монтировать, фотографировать, писать статьи — все это очень важно для путешественника. Он и последние годы жизни путешествовал с нами — уже на „Москвиче-412“ голубенького цвета. Помню слет „Кубок Победы-81“ в Сростках, где как раз снимался фильм „Праздники детства“ по рассказам Шукшина. Помню его отличную палатку, увешанную разными эмблемами», — рассказывает Пантыкин.

В тот год Бурец подарил Виктору первое издание «Атласа дорог СССР» 1966 года, которое в свою очередь досталось ему от летчика, первого Героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского. «Они пересеклись на всесоюзном семинаре. В книжке даже есть подпись „Алтайским мототуристам“. Теперь она хранится в музее Чуйского тракта», — объясняет Пантыкин.

Через год после смерти Евгения, в 1989 году, любители устроили краевые соревнования по автотуристическому многоборью «Мемориал Бурец», которые проходили до 2011 года. «Потом все зависло, больше некому было проводить. Но я считаю, что это важная часть воспитания — у нас должно быть что-то, чем можно гордиться», — говорит Пантыкин.

Тем не менее, ретроавтопробеги совершаются и сегодня, а любители ретротехники продолжают закрашивать белые пятна истории.

Евгений Смирнов,

автотурист: