Зияние тысячи окон. Как москвичи препарировали советские «останки» когда-то крупнейшего промпредприятия Барнаула

Алтайский моторный завод (АМЗ) в прошлом был одним из крупнейших промышленных предприятий края. Сегодня от гиганта осталось небольшое ООО с одноименным названием. Обширное имущество АМЗ, в том числе недвижимость, продано с молотка москвичам. Столичная компания «Актив» уже «препарировала» недвижимость предприятия, чтобы выгодно продать по частям. Первый в списке — «Дом тысячи окон». О том, каким должно было стать заброшенное ныне здание на пр. Космонавтов, как пришло в упадок и во сколько его оценили дельцы — в материале altapress.ru.

«Элитный» застройщик

Объявление о продаже «Дома тысячи окон» впервые появилось на сайте «Авито» еще в прошлом году, но объект за пару дней поменяли на другой, находящийся неподалеку. В конце января 2022-го строение вновь пополнило список коммерческой недвижимости на продажу, получив наименование «объект незавершенного строительства переменной этажности».

Такая формулировка не совсем справедлива. Почему — поясним чуть ниже, а пока вернемся на несколько десятилетий назад, в 80-е, когда Алтайский моторный завод еще был одним из крупнейших промышленных предприятий и начал строительство большого административного здания на пр. Космонавтов, 8/12.

Фотография почти достроенного административного здания АМЗ на пр. Космонавтов , 8/12 , сделанная до «перестройки». Urban History.

Вероятнее всего, объект возводило строительное управление «АМЗ». К слову, этот же девелопер строил элитные поселки с многоэтажками на Змеиногорском тракте. Один из них — скандально известный «Городок», о котором altapress.ru писал ранее. Подробности можно узнать здесь.

Возведение панельного административного корпуса началось незадолго до перестройки, в 80-х годах. Об этом говорят несколько источников, в том числе «современники» объекта — заслуженный строитель РФ Юрий Давыдов и бывшая сотрудница АМЗ Татьяна Иванова.

Небоевая готовность

Татьяна вспоминает: многие с нетерпением ждали завершения строительства объекта. В его стены должны были переехать: заводоуправление, лаборатория, конструкторское бюро, партком, профком и многие другие подразделения завода.

Здание на пр. Космонавтов , 8/12. Февраль 2022 года. Анна Зайкова.

«Практически все кабинеты были расписаны заранее — их закрепили за тем или иным подразделением», — отметила женщина.

Она добавила: многие работники завода так или иначе привлекались на стройку, например, регулярно участвовали в субботниках.

К началу перестройки 12-этажная «панелька» была практически готова к сдаче в эксплуатацию. Дело оставалось за малым — выполнить отделку и готовиться к новоселью. Которого, впрочем, так и не случилось. В 90-е финансирование объекта приостановили. Получается, что полноценным недостроем здание не было.

Здание на пр. Космонавтов , 8/12. Февраль 2022 года. Анна Зайкова.

Как пояснил Юрий Давыдов, вероятнее всего, экономические потрясения повлекли за собой реорганизацию предприятия, поэтому необходимость в дополнительных площадях попросту отпала. Промышленный объект недвижимости пополнил ряды безмолвных свидетелей ушедшей эпохи СССР.

«Дом тысячи окон»

Здание на пр. Космонавтов, 8/12 выделяется среди таких же «отказников» собственным именем. В народе за развалинами административного строения АМЗ закрепилось название «Дом тысячи окон».

Глядя на ряды зияющих чернотой проемов, соглашаешься, что имя вполне подходящее. По самым грубым подсчетам, количество окон варьирует от 600 до 700 штук.

Важно отметить: ни время, ни люди здание не пощадили. На рубеже веков начался демонтаж объекта, строение разобрали примерно на 30%. В таком неприглядном виде оно пребывает до сих пор.

Административное здание АМЗ , известное под названием «Дом тысячи окон». Евгений Кучинев. Административное здание АМЗ , известное под названием «Дом тысячи окон». Евгений Кучинев. Административное здание АМЗ , известное под названием «Дом тысячи окон». Евгений Кучинев. Административное здание АМЗ , известное под названием «Дом тысячи окон». Евгений Кучинев.

Кстати, его недра таят сюрпризы. В 2010-х краевед Евгений Кучинев побывал в «Доме тысячи окон». Он прошелся по пустующим помещениям, где «царят тишина и запустенье», лестницам, заваленным битым кирпичом, и заглянул в бомбоубежище.

Оно оборудовано противоатомными гермодверями, а внутри поставлены два дизельных генератора и несколько фильтро-вентиляционных установок для очистки воздуха.

Административное здание АМЗ , известное под названием «Дом тысячи окон». Евгений Кучинев.

«Ночью в здании немного жутковато. Длинные темные коридоры превращаются в бесконечные лабиринты со множеством „ловушек“: дыры в полу, прогнившие лестницы и балконы без ограждений. Эстетика подобных мест не привлекает толпы туристов, но те, кто иногда блуждает по истлевшим коридорам прошлого, всегда находят то, что ищут», — отметил в своей статье Евгений Кучинев.

Из похода по знаменитой «заброшке» Кучинев вернулся с большим фотоотчетом. Даже если здание окончательно канет в Лету, история о нем останется.

Промышленный гигант

Как уже было сказано, здание на пр. Космонавтов, 8/12 уже не принадлежит Алтайскому моторному заводу. Да и старейшего предприятия в изначальном виде уже не существует. Знаменитый АМЗ практически похоронили.

Завод алюминиевого литья и Алтайский моторный завод. motors-nsk.ru

Машиностроительное предприятие было основано в 1955 году. Его история началась с организации производства сельхозтехники для освоения целинных земель Сибири и Казахстана.

Год от года предприятие росло и развивалось. В 80-е годы численность работников достигла 22,5 тыс. человек. Для большого потока заводчан даже был построен первый в Барнауле подземный переход. Все лишь для того, чтобы представители рабочего класса безопасно добирались до АМЗ. Сейчас переход законсервирован. Проход со стороны жилого массива демонтировали, а часть перехода с противоположной стороны стала пристанищем для бомжей.

Первый подземный переход Барнаула , который находится на пр. Космонавтов. Анна Зайкова.

Перед развалом страны Советов в копилке завода были: собственное строительно-монтажное управление (ликвидировано в 2016 году), лыжная база «Мотор» (снесена под жилое строительство в 2019 году), Дворец культуры на ул. Германа Титова, база отдыха «Касмалинка» в Павловске, детский лагерь «Крылатых», ДЮСШ «Спарта» (сейчас Спортивная школа олимпийского резерва «Спарта») и многое другое. Активы должно было пополнить новенькое административное здание.

Начиная с 90-х годов, АМЗ претерпел ряд изменений. Последнее из них — вхождение в состав концерна «Тракторные заводы» — привело к краху. КТЗ обанкротился, потянув за собой всех участников, в том числе и наш моторный. Его признали несостоятельным весной 2019-го.

Ставки сделаны

В 2021 году имущество моторного завода выставили на открытый аукцион. В составе двух лотов: Дворец культуры на ул. Германа Титова, 50-а за 154,2 млн рублей и более 20 объектов движимого и недвижимого имущества с начальной стоимостью 453,3 млн рублей. Около десяти позиций — здания и сооружения, одну из них занял «Дом тысячи окон».

Здание на пр. Космонавтов , 8/12. Февраль 2022 года. Анна Зайкова.

Имущество ушло по цене, значительно уступавшей первоначальной. Так, Дворец культуры был продан бизнесмену Антону Переверзеву за 50,3 млн рублей. Второй лот, куда вошел комплекс зданий на пр. Космонавтов, 8, практически за бесценок выкупила московская компания «Актив».

Здание вместе с другим нежилыми объектами разыграли летом прошлого года. В аукционе приняли участие пять игроков: барнаульские предприниматели Антон Переверзев и Евгений Данилов, бизнесмен из Ростова-на-Дону Георгий Саядьян, московский предприниматель Александр Калмыков и столичная компания «Актив».

В ходе торгов стоимость имущественного комплекса упала с 453,3 млн до 155 млн рублей. Предложение «Актива» стало максимальным из числа всех поданных заявок.

Административное здание АМЗ , известное под названием «Дом тысячи окон». Евгений Кучинев.

Сейчас «Дом тысячи окон» на пр. Космонавтов, 8/12 продается на «Авито» за 10 млн рублей. Здесь же выставлено еще одно здание, которое находится на территории, принадлежавшей моторному заводу в советское время. Это трехэтажное строение на ул. Малахова, ¼. Его оценили в 65 млн рублей.

Не исключено, что таким образом будут распроданы все объекты недвижимости, когда-то принадлежавшие большому предприятию.

Здание на пр. Космонавтов , 8/12. Февраль 2022 года. Анна Зайкова.

«Дом тысячи окон» в цифрах 1,6 тыс. кв. м — общая площадь здания. 58% - строительная готовность объекта. 10 млн рублей — стоимость на «Авито». 6,3 тыс. рублей — цена за кв. м.

Что известно о покупателе

Компания «Актив» была зарегистрирована 29 августа 2019 года. В числе основных видов деятельности организации: покупка и продажа собственного недвижимого имущества, земельных участков, оптовая продажа, аренда, лизинг машин, оборудования и сельхозтехники и т. д.

Здание на пр. Космонавтов , 8/12. Февраль 2022 года. Анна Зайкова.

Учредителями выступают холдинговая компания «Транспортное машиностроение» с долей в уставном капитале 99,9% и некое ООО «УК «Транспортное машиностроение» с долей в 0,1%.

Генеральным директором организации является Сергей Девяткин. Он же руководит холдинговой компанией и является экс-руководителем акционерного общества «Машиностроительный завод» в Мордовии.

Здание на пр. Космонавтов , 8/12. Февраль 2022 года. Анна Зайкова.

«Актив», в свою очередь, является учредителем девяти организаций в Москве и Чувашии: «Промлит», «РЕЙЛ ТМ», «Отель-Дис», «Технологии производства» и т.д. Каждая из них добавляет в копилку видов деятельности десятки пунктов. В числе прочих: литье чугуна, производство радиаторов, ресторанная деятельность, издание книг, стирка и химчистка, производство печей, арматуры, электрического оборудования и т.д.