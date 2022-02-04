Спустились и опустились. Почему старейший подземный переход Барнаула стал пристанищем бомжей-романтиков

Горожане, на фоне грядущего транспортного коллапса из-за закрытия моста на Новом рынке, стали все чаще вспоминать об идее проложить подземный тоннель под железнодорожными путями. Мы же решили напомнить о первом подземном переходе в Барнауле. Зачем его построили, почему законсервировали и что от него осталось — в материале altapress.ru.

Первый подземный переход Барнаула, который находится на пр. Космонавтов.

Царство разрухи

Остатки — если не сказать «останки» — первого подземного перехода Барнаула находятся на пр. Космонавтов, у трамвайной остановки «Моторный завод». Когда-то его построили для безопасного передвижения тысяч заводчан.

«Я очень хорошо помню этот переход. Тогда „Моторный“ был одним из крупнейших предприятий края, здесь работали тысячи людей. Будучи еще ребенком, я часто проезжала мимо него на трамвае „единичка“. Иногда попадала на так называемые „пересменки“ и видела, как в переход большим потоком идут люди» — вспоминает жительница Барнаула Татьяна.

Выдвигаемся на место. Сейчас здесь царствует разруха. Вслед за советской эпохой в лету канули и старейшее предприятие (в прежнем своем виде) и промышленная застройка, и подземный переход.

Окрестности первого подземного перехода в Барнауле. Анна Зайкова.

К слову, о переходе сегодня помнят немногие. Почти никто из прохожих не смог показать, где был вход в «подземку» со стороны жилой зоны.

«А что, здесь был переход?», — вопросом на вопрос ответил один из горожан, встреченных нами недалеко от трамвайной остановки.

Переход , который был

По имеющейся информации, «подземку» построили в 1970-х годах. До своего 50-летия переход не «дожил» совсем немного. В 2013-м доступ в него ограничили, а потом и вовсе объект законсервировали. Это произошло после визита мэра Барнаула (тогда им был Сергей Дугин) в промышленный район города.

Окрестности первого подземного перехода в Барнауле. Анна Зайкова.

Тогда altapress.ru писал: решение о ликвидации было принято в комитете по дорожному хозяйству администрации краевой столицы. Во-первых, переход уже тогда был в плачевном состоянии. Во-вторых, вкладывать деньги в реконструкцию объекта власти не видели смысла — количество рабочих в разы уменьшилось, поэтому переход стал мало востребован, а для безопасного движения через улицу у завода установили светофор.

Прибежище для маргиналов

Сейчас переход открыт для всех желающих. Правда, от него осталось немного: вход со стороны промзоны, несколько метров тоннеля и ряд пустых помещений. Пройти насквозь не удастся из-за металлической стены, отсекающей засыпанную часть от пока еще открытой.

К тому же, второй вход уже несколько лет как демонтирован.

Первый подземный переход Барнаула , который находится на пр. Космонавтов. Анна Зайкова. Первый подземный переход Барнаула , который находится на пр. Космонавтов. Анна Зайкова. Первый подземный переход Барнаула , который находится на пр. Космонавтов. Анна Зайкова.

Бывший подземный переход облюбовали местные бомжи и маргиналы. В тоннель ведет хорошо протоптанная тропинка, а внутри встречаются характерные артефакты: фунфырики, смятые тетрапаки, тряпки, старая обувь. В некоторых помещениях хорошо видны брошенные «лежбища» и подобия походных печек, собранных из подручных средств — старых кирпичей, жестянок и уличной урны.

Первый подземный переход Барнаула , который находится на пр. Космонавтов. Анна Зайкова.

Кстати, место оказалось небезопасным. Ступени, ведущие в обрубленный тоннель, местами провалились, внизу между ними и асфальтом зияют дыры. Не менее опасными кажутся технические отверстия в полу перехода. Одну из таких дыр мы увидели в последний момент — перед тем, как сделать шаг в отверстие. Весь пол усыпан битым стеклом и мусором.

Первый подземный переход Барнаула , который находится на пр. Космонавтов. Анна Зайкова.

Однако даже в таком мрачном месте не обошлось без романтики. На фоне граффити, которым испещрена большая часть стен, выделяется признание в любви.