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Недвижимость

Спустились и опустились. Почему старейший подземный переход Барнаула стал пристанищем бомжей-романтиков

Горожане, на фоне грядущего транспортного коллапса из-за закрытия моста на Новом рынке, стали все чаще вспоминать об идее проложить подземный тоннель под железнодорожными путями. Мы же решили напомнить о первом подземном переходе в Барнауле. Зачем его построили, почему законсервировали и что от него осталось — в материале altapress.ru.

Первый подземный переход Барнаула, который находится на пр. Космонавтов.
Первый подземный переход Барнаула, который находится на пр. Космонавтов.
Анна Зайкова.

Царство разрухи

Остатки — если не сказать «останки» — первого подземного перехода Барнаула находятся на пр. Космонавтов, у трамвайной остановки «Моторный завод». Когда-то его построили для безопасного передвижения тысяч заводчан.

«Я очень хорошо помню этот переход. Тогда „Моторный“ был одним из крупнейших предприятий края, здесь работали тысячи людей. Будучи еще ребенком, я часто проезжала мимо него на трамвае „единичка“. Иногда попадала на так называемые „пересменки“ и видела, как в переход большим потоком идут люди» — вспоминает жительница Барнаула Татьяна.

Выдвигаемся на место. Сейчас здесь царствует разруха. Вслед за советской эпохой в лету канули и старейшее предприятие (в прежнем своем виде) и промышленная застройка, и подземный переход.

Окрестности первого подземного перехода в Барнауле.
Окрестности первого подземного перехода в Барнауле.
Анна Зайкова.

К слову, о переходе сегодня помнят немногие. Почти никто из прохожих не смог показать, где был вход в «подземку» со стороны жилой зоны.

«А что, здесь был переход?», — вопросом на вопрос ответил один из горожан, встреченных нами недалеко от трамвайной остановки.

Переход, который был

По имеющейся информации, «подземку» построили в 1970-х годах. До своего 50-летия переход не «дожил» совсем немного. В 2013-м доступ в него ограничили, а потом и вовсе объект законсервировали. Это произошло после визита мэра Барнаула (тогда им был Сергей Дугин) в промышленный район города.

Окрестности первого подземного перехода в Барнауле.
Окрестности первого подземного перехода в Барнауле.
Анна Зайкова.

Тогда altapress.ru писал: решение о ликвидации было принято в комитете по дорожному хозяйству администрации краевой столицы. Во-первых, переход уже тогда был в плачевном состоянии. Во-вторых, вкладывать деньги в реконструкцию объекта власти не видели смысла — количество рабочих в разы уменьшилось, поэтому переход стал мало востребован, а для безопасного движения через улицу у завода установили светофор.

Прибежище для маргиналов

Сейчас переход открыт для всех желающих. Правда, от него осталось немного: вход со стороны промзоны, несколько метров тоннеля и ряд пустых помещений. Пройти насквозь не удастся из-за металлической стены, отсекающей засыпанную часть от пока еще открытой.

К тому же, второй вход уже несколько лет как демонтирован.

Первый подземный переход Барнаула, который находится на пр. Космонавтов.
Первый подземный переход Барнаула, который находится на пр. Космонавтов.
Анна Зайкова.
Первый подземный переход Барнаула, который находится на пр. Космонавтов.
Первый подземный переход Барнаула, который находится на пр. Космонавтов.
Анна Зайкова.
Первый подземный переход Барнаула, который находится на пр. Космонавтов.
Первый подземный переход Барнаула, который находится на пр. Космонавтов.
Анна Зайкова.

Бывший подземный переход облюбовали местные бомжи и маргиналы. В тоннель ведет хорошо протоптанная тропинка, а внутри встречаются характерные артефакты: фунфырики, смятые тетрапаки, тряпки, старая обувь. В некоторых помещениях хорошо видны брошенные «лежбища» и подобия походных печек, собранных из подручных средств — старых кирпичей, жестянок и уличной урны.

Первый подземный переход Барнаула, который находится на пр. Космонавтов.
Первый подземный переход Барнаула, который находится на пр. Космонавтов.
Анна Зайкова.

Кстати, место оказалось небезопасным. Ступени, ведущие в обрубленный тоннель, местами провалились, внизу между ними и асфальтом зияют дыры. Не менее опасными кажутся технические отверстия в полу перехода. Одну из таких дыр мы увидели в последний момент — перед тем, как сделать шаг в отверстие. Весь пол усыпан битым стеклом и мусором.

Первый подземный переход Барнаула, который находится на пр. Космонавтов.
Первый подземный переход Барнаула, который находится на пр. Космонавтов.
Анна Зайкова.

Однако даже в таком мрачном месте не обошлось без романтики. На фоне граффити, которым испещрена большая часть стен, выделяется признание в любви.

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