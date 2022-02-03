Миллионы за сотки: на рынок недвижимости Барнаула «выбросили» перспективные участки для застройки

Рынок недвижимости краевой столицы с начала года изрядно пополнился дорогими предложениями. Все это — участки в историческом центре города, оформленные в частную собственность. Разброс цен варьирует от 1 млн рублей до 2 млн рублей за сотку. При этом, напомним, застройщики еще с прошлого года говорят о дефиците земли в Барнауле, особенно в его центре. Почем сегодня перспективный надел? Altapress.ru выбрал самые дорогие.

Улица Промышленная

Самый большой участок земли, выставленный на продажу, находится на ул. Промышленная, 10 (район Барнаульского ковша). Это надел площадью почти 2 га, который оценили в 200 млн рублей. Таким образом, за 1 сотку просят чуть больше 1 млн рублей.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

Территория перспективна с точки зрения развития жилищного строительства. Здесь можно возводить дома высотой 9 и более этажей.

Отметим, что ранее участок принадлежал компании «Акватория», аффилированной с СК «Сибирия», которую контролирует Сергей Мудрик.

Улица Гоголя

Другой недешевый участок расположен на пересечении улиц Гоголя и Челюскинцев. Собственник готов продать ровный надел площадью 24 сотки за 24 млн рублей, или 1 млн за сотку.

Участок на ул. Гоголя , который продается за 24 млн рулей. «Циан».

Владелец также рассматривает возможность расширить участок до 50 соток, либо выделить «кусок» в 7,5 сотки. Все это — по договоренности с потенциальным покупателем.

В объявлении указан адрес: Гоголя, 172. Сейчас здесь находится автомастерская «Шино-Диск». Судя по приложенному скриншоту карты 2 ГИС, это весьма условное местоположение. Выделенный прямоугольник участка охватывает как минимум пять строений, расположенных с обеих сторон от здания.

Участок уже обеспечен коммуникациями, на его территории поставили котельную, оборудовали большую парковку. В перспективе здесь можно построить жилой или коммерческо-деловой объект.

Улица Интернациональная

Несколько дороже продается одна сотка участка на ул. Интернациональная, 102. Надел площадью в 8,5 сотки отдают со всеми постройками и мебелью. На территории стоит дом (площадь 125,5 кв. м), баня и летняя кухня.

Земельный участок с домом на ул. Интернациональная , которые стоят 13 млн рублей. «Циан».

Недвижимость продается за 13 млн рублей, что составляет чуть больше 1,5 млн рублей за сотку.

Разрешенный вид использования — эксплуатация жилого дома, но эксперты из сферы недвижимости не раз уточняли, что статус участка можно поменять. Это особенно актуально в свете поправки в «земельное» законодательств, предполагающей комплексное развитие территорий, в том числе частного сектора.

Улица Короленко

Участок на ул. Короленко, 115 площадью 7,6 сотки оценили в 12,5 млн рублей. Сотка земли в этой части исторического центра Барнаула обойдется примерно в 1,7 млн рублей.

Земельный участок с аварийным домом на ул. Короленко , который оценили в 12,5 млн рублей. «Циан».

Надел расположился возле красной линии — на пр. Красноармейский, неподалеку от пл. Спартака и бизнес-центра Plaza.

Как уточняет автор объявления на сайте «Циан», сейчас на участке стоит дом, признанный аварийным. Он подлежит сносу, как и все остальные постройки на территории.

Участок подходит для индивидуального жилого строительства или возведения коммерческого здания. Кстати, по соседству уже стоит кирпичная 6-этажка с коммерческими помещениями на первом этаже.

Улица Партизанская

В череде «свежих» предложений дом на ул. Партизанская, 72 можно считать самым дорогим. Землю в этом районе оценили в 2 млн рублей за сотку. Размер надела — 5 соток, он обойдется новому владельцу за 10 млн рублей.

Скриншот фрагмента панорамы , на которой изображен дом на ул. Партизанская , 72 ( 2020 год). «Яндекс. Карты».

В объявлении сказано, что у земли три собственника.

Сейчас на участке находится деревянное двухэтажное здание дореволюционной постройки.

Район уже активно застраивается. Рядом достраивается ЖК «Жемчужина» компании «ПР-Холдинг», а напротив вот-вот начнется возведение еще одной высотки — жилого 16-этажного дома.