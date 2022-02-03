Миллионы за сотки: на рынок недвижимости Барнаула «выбросили» перспективные участки для застройки

Улица Промышленная
Самый большой участок земли, выставленный на продажу, находится на ул. Промышленная, 10 (район Барнаульского ковша). Это надел площадью почти 2 га, который оценили в 200 млн рублей. Таким образом, за 1 сотку просят чуть больше 1 млн рублей.
Территория перспективна с точки зрения развития жилищного строительства. Здесь можно возводить дома высотой 9 и более этажей.
Отметим, что ранее участок принадлежал компании «Акватория», аффилированной с СК «Сибирия», которую контролирует Сергей Мудрик.
Улица Гоголя
Другой недешевый участок расположен на пересечении улиц Гоголя и Челюскинцев. Собственник готов продать ровный надел площадью 24 сотки за 24 млн рублей, или 1 млн за сотку.
Владелец также рассматривает возможность расширить участок до 50 соток, либо выделить «кусок» в 7,5 сотки. Все это — по договоренности с потенциальным покупателем.
В объявлении указан адрес: Гоголя, 172. Сейчас здесь находится автомастерская «Шино-Диск». Судя по приложенному скриншоту карты 2 ГИС, это весьма условное местоположение. Выделенный прямоугольник участка охватывает как минимум пять строений, расположенных с обеих сторон от здания.
Участок уже обеспечен коммуникациями, на его территории поставили котельную, оборудовали большую парковку. В перспективе здесь можно построить жилой или коммерческо-деловой объект.
Улица Интернациональная
Несколько дороже продается одна сотка участка на ул. Интернациональная, 102. Надел площадью в 8,5 сотки отдают со всеми постройками и мебелью. На территории стоит дом (площадь 125,5 кв. м), баня и летняя кухня.
Недвижимость продается за 13 млн рублей, что составляет чуть больше 1,5 млн рублей за сотку.
Разрешенный вид использования — эксплуатация жилого дома, но эксперты из сферы недвижимости не раз уточняли, что статус участка можно поменять. Это особенно актуально в свете поправки в «земельное» законодательств, предполагающей комплексное развитие территорий, в том числе частного сектора.
Улица Короленко
Участок на ул. Короленко, 115 площадью 7,6 сотки оценили в 12,5 млн рублей. Сотка земли в этой части исторического центра Барнаула обойдется примерно в 1,7 млн рублей.
Надел расположился возле красной линии — на пр. Красноармейский, неподалеку от пл. Спартака и бизнес-центра Plaza.
Как уточняет автор объявления на сайте «Циан», сейчас на участке стоит дом, признанный аварийным. Он подлежит сносу, как и все остальные постройки на территории.
Участок подходит для индивидуального жилого строительства или возведения коммерческого здания. Кстати, по соседству уже стоит кирпичная 6-этажка с коммерческими помещениями на первом этаже.
Улица Партизанская
В череде «свежих» предложений дом на ул. Партизанская, 72 можно считать самым дорогим. Землю в этом районе оценили в 2 млн рублей за сотку. Размер надела — 5 соток, он обойдется новому владельцу за 10 млн рублей.
В объявлении сказано, что у земли три собственника.
Сейчас на участке находится деревянное двухэтажное здание дореволюционной постройки.
Район уже активно застраивается. Рядом достраивается ЖК «Жемчужина» компании «ПР-Холдинг», а напротив вот-вот начнется возведение еще одной высотки — жилого 16-этажного дома.