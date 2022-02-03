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Баки «потекли»: как ровняют с землей холм на площади Сахарова в Барнауле. Фоторепортаж altapress.ru

На пл. Сахарова в краевой столице готовятся к демонтажу резервуаров для воды довоенной постройки. Рабочие уже снесли парк «Барнаульская крепость» и начали ровнять с землей искусственный холм над баками со стороны сквера. Как сейчас выглядит холм и какой любопытный объект на нем до сих пор стоит — в материале altapress.ru.

Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года.
Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года.
Анна Зайкова.

Работы по подготовке к сносу баков ведутся на Сахарова с середины января. Сейчас вокруг объекта стоит забор. За ним регулярно слышны звуки работающей техники.

Со стороны площади хорошо видно, что рабочие начали сравнивать с землей искусственный холм.

«Я даже не всегда замечаю, что здесь что-то сносят. Работают незаметно, почти не шумят, вечером уезжают», — отмечают некоторые жители пятиэтажек, расположенных рядом с холмом.

Работы предстоит много, отмечают строители. Им нужно освободить площадку от мусора, убрать деревья, а когда начнется снос холма — вывезти еще и горы земли.

Напомним, баки объемом 400 кубометров каждый появились на пл. Сахарова еще до Великой Отечественной войны. Они стали стратегическим объектом, централизованно снабжающим город водой.

Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года.
Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года.
Анна Зайкова.

В 60-е в Барнауле появилась первая насосная станция. Резервуары для воды на Сахарова стали не нужны. Из них спустили воду, баки отрезали от водопровода и приготовили к списанию.

С тех пор холм с баками перестали охранять. Все постепенно заросло деревьями и кустарниками, а холм стал популярным местом для отдыха горожан. К тому же его облюбовали маргинальные элементы.

Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года.
Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года.
Анна Зайкова.
Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года.
Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года.
Анна Зайкова.
Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года.
Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года.
Анна Зайкова.
Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года.
Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года.
Анна Зайкова.

На вершине холма до сих пор сохранилось одноэтажное здание из кирпича с белым фасадом, оранжевыми элементами и арочными оконными проемами. Видно, что строение давно заброшено, когда-то в нем был пожар.

Рабочие пояснили: вероятнее всего это бывшая насосная станция. Пока никто ее сносить не собирается.

Ранее руководитель компании «Барнаульская крепость» Андрей Козлов рассказал altapress.ru, что работы на пл. Сахарова продлятся около месяца.

Весь строительный мусор с объекта безопасным образом утилизируют.

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