Свалился в пропасть. Как банкротили крупнейшего мостостроителя России и почему это ударило по Барнаулу

«Сибмост» некогда был одним из крупнейших застройщиков в сфере возведения мостов, путепроводов и дорог в России. В заслугах компании — Новый мост в Барнауле, Бугринский мост в Новосибирске, участие в «стройке века» — возведении Керченского моста и десятки других крупных объектов. Сейчас «Сибмост» банкрот, а его имущество пускают с молотка. О том, как жил и как «умирал» строительный зубр — наследник Советов, а также какой известный объект компании выставили на продажу в Барнауле — в материале altapress.ru.

Здания барнаульского "Мостоотряда" на пр. Ленина, 119-а и их окрестности.

Здание у моста и не только

В Барнауле на торги выставлено здание, принадлежавшее компании «Сибмост», которое многим барнаульцам известно благодаря большим буквам «Мостоотряд». Оно находится на пр. Ленина, 119-а.

В список также попали: земельный участок площадью 7,1 тыс. кв. м;

гараж более 1 тыс. кв. м;

спортзал со служебными помещениями общей площадью более 1,5 тыс. кв. м;

производственная база площадью 556,8 кв. м;

кирпичный гараж с пятью секциями площадью 90 кв. м;

токарный , заточный станки;

заточный станки; стенд для генератора;

две тепловые завесы.

Имущество продается за 46,8 млн рублей. До 1 февраля 2022 года идет прием заявок на участие в аукционе.

Информацию о продаже барнаульской недвижимости компании «Сибмост» опубликовали на портале «Торги России», также она была выставлена на сайте «Авито», но объявление неожиданно сняли с публикации.

Скандал за скандалом

Информация о том, что у компании «Сибмост» финансовые проблемы, начала просачиваться в СМИ еще в 2016 году. «Нехорошие» симптомы появлялись один за другим: срыв сроков по введению в эксплуатацию ряда объектов, судебные споры с новосибирской администрацией, продажа акций мостостроителя.

Здания барнаульского «Мостоотряда» на пр. Ленина , 119-а и их окрестности. Анна Зайкова.

В частности, в 2016-м неоднократно переносили сроки сдачи объекта на 2-й Брянской улице в Красноярске.

В 2017 году стало известно о переносе сроков достройки моста через Чумыш в Тальменском районе Алтайского края. Речь идет о путепроводе на федеральной трассе Новосибирск — Горно-Алтайск. Стоимость работ превышала 3,3 млрд рублей.

В 2019 году компания неоднократно переносила срок сдачи путепровода в Коченево через трассу Омск — Новосибирск. Минтранс наложил на генподрядчика штрафные санкции, сумма которых была свыше 140 млн рублей при стоимости контракта в 339 млн рублей.

Строительство моста через Чумыш в Тальменском районе. Настасья Коваленко , altapress.ru

В 2019 году разразился большой скандал между «Сибмостом» и Росавтодором. Ведомство в суде потребовало расторжения контракта на возведение Восточного обхода Новосибирска стоимостью 10,3 млрд рублей .

И это далеко не все примеры, которые наглядно показывали, что «опоры» «Сибмоста» шатаются и грозят большими разрушениями.

Судебный спор с мэрией

Не обошлось без скандала и при возведении одного из красивейших путепроводов Сибири — Бугринского моста в Новосибирске. Мостостроитель выиграл тендер, заключив госконтракт, стоимость которого составила почти 15 млрд рублей.

Бугринский мост , Новосибирск. Слава Степанов ( gelio.livejournal.com)

Мост сдали в эксплуатацию в октябре 2014-го. В этом же году генподрядчик обратился в Арбитражный суд с иском к Управлению дорожного строительства Новосибирска. Он требовал от муниципалитета компенсацию убытков, возникших из-за затянутых сроков выделения земельного участка в ходе строительства. Издержки компания оценила в размере 2,5 млн рублей.

Первая инстанция встала на сторону «Сибмоста» и обязала управление выплатить неустойку. Суд затянулся, однако городские власти все же смогли оспорить решение. Все это могло сказаться на финансовом состоянии компании.

Здания барнаульского «Мостоотряда» на пр. Ленина , 119-а и их окрестности. Анна Зайкова.

В 2020 году представители мостостроителя пояснили изданию Dorinfo.ru, что проблемы с деньгами возникли не из-за конкретных объектов и бесконечных судов, а в связи со сложной ситуацией в отрасли.

Богатая история

Началось все три четверти века назад.

Компания «Сибмост» стала преемницей советского гиганта «Мостострой-2». Его история начинается в 1945 году с мостовосстановительного управления по Нижне-Днепровскому бассейну. В 1953 году его передали в состав Сибирского бассейна и перевели в Новосибирск. Именно тогда в сибирском городе и был построен Октябрьский мост.

Здания барнаульского «Мостоотряда» на пр. Ленина , 119-а и их окрестности. Анна Зайкова.

Осенью 1962 года мостовосстановительное управление преобразовали в Мостостроительный трест «Мостострой-2». После развала СССР на его базе появилось акционерное общество закрытого типа с одноименным названием, а уже через год его переименовывают в «Сибмост».

В советскую эпоху, до преобразования в трест, мостостроитель подчинялся Министерству путей сообщения СССР. В дальнейшем он перешел в ведомство Министерства транспортного строительства страны.

Деньги. pixabay.com.

В 2004 году основными собственниками стали Альберт и Владислав Кошкины, а также новосибирские компании «Русинпром-Инвест» и «Стройтраст».

Спустя два года, московское проектно-строительное объединение «Система-Галс» входившее в АФК «Система», выкупило порядка 25% акций компании «Сибмост». По информации из свободных источников, с 2008 года основными владельцам предприятия являлись отец и сын Кошкины. Они владели 62,5% и 7,54% акций соответственно. Компании «Система-Галс» принадлежали еще 25% ценных бумаг.

В 2010 году президент «Сибмоста» Альберт Кошкин увеличил количество своих акций до 67,46%.

Филиалы и активы

В состав организации входят шесть филиалов в разных точка России: Мостоотряды в Новосибирске (№ 38), Северном Кавказе (№ 101), Новокузнецке (№ 85), Красноярске (№ 7), Абакане (№ 91) и Барнауле (№ 96).

Здания барнаульского «Мостоотряда» на пр. Ленина , 119-а и их окрестности. Анна Зайкова. Здания барнаульского «Мостоотряда» на пр. Ленина , 119-а и их окрестности. Анна Зайкова. Здания барнаульского «Мостоотряда» на пр. Ленина , 119-а и их окрестности. Анна Зайкова.

В краевой столице филиал организации в 1987 году построил железнодорожный мост через Обь и затем Новый мост. А также мостовой переход через Катунь, ведущий к «Бирюзовой Катуни».

Компании «Сибмост» также принадлежали ныне ликвидированная фирма по строительству дорог и автомагистралей «Дорстроймост» и 51% акций группы компаний «Фэцит», которые она купила в 2012 году.

Здания барнаульского «Мостоотряда» на пр. Ленина , 119-а и их окрестности. Анна Зайкова.

В качестве большого актива «Сибмост» владел 100% акций Горно-Алтайского аэропорта. Однако в июле 2017-го в рамках плана реструктуризации долгов компания продала их двум организациям: 60% ушли АФК «Система», 40% - структуре, связанной со «Сбербанком».

В качестве еще одного актива значится компания «Антикор».

Копеечные акции

Но вернемся к событиям, которые привели компанию к банкротству.

Здания барнаульского «Мостоотряда» на пр. Ленина , 119-а и их окрестности. Анна Зайкова.

В 2017 году президент «Сибмоста» Альберт Кошкин и гендиректор организации Владислав Кошкин продали свои акции за символический 1 рубль компании «Сибмост Групп».

Согласно сведениям портала Checko.ru, в числе учредителей покупателя значатся: «СТА Капитал», ООО «Звенигородская ДСК», ООО «СБК Баланс» (структура «Сбербанка»).

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

В марте 2018 года финансовый управляющий бывшего владельца «Сибмоста» Владислава Кошкина Вероника Мещан решила оспорить сделку в суде. Женщина апеллировала тем фактом, что продажа ценных бумаг за копейки наносит ущерб кредиторам. Процесс затянулся до 2020 года. В итоге судья обязал «Сибмост Групп» вернуть 104,6 тыс. акций.

К слову, весной 2017 года «Сбербанк» смог согласовать покупку 51% акций «Сибмоста» с антимонопольной службой. Об этом свидетельствует сообщение ведомства, размещенное на официальном сайте.

Большой банкрот

История о признании компании «Сибмост» несостоятельной началась в мае 2016 года. Дело рассматривалось в Новосибирском арбитраже вплоть до весны 2020-го, пока в мае судья Татьяна Белкина не поставила в нем точку.

Здания барнаульского «Мостоотряда» на пр. Ленина , 119-а и их окрестности. Анна Зайкова.

Было вынесено решение о признании одного из крупнейших мостостроителей страны несостоятельным. Сумма долга состояла из 90 требований и достигала 7,9 млрд рублей. Основным кредитором значился «Сбербанк».

Отметим, что первым в суд обратился один из субподрядчиков «Сибмоста». Судя по материалам дела, это была компания «НПО „Мостовик“». Позже к ней присоединились и другие фирмы. В качестве кредиторов также выступили «Сбербанк», банк «Акцепт», «Экспобанк», «Бинбанк».

Здания барнаульского «Мостоотряда» на пр. Ленина , 119-а и их окрестности. Анна Зайкова.

В 2019 году в отношении мостостроителя суд ввел процедуру наблюдения, сроком на полгода. При этом, как указано в материалах делопроизводства, арбитражный управляющий не увидел признаков банкротства. Судья же не согласился с его доводами и отправил «пересчитать» активы и долги «Сибмоста».

Сибиряки , брошенные на произвол судьбы

В сентябре 2020-го в связи с предстоящей процедурой банкротства компания уволила 1026 работников. Из них 434 человека из Новосибирской области, остальные — жители Алтайского и Красноярского краев.

Обращение уволенных работников «Сибмоста» Скриншот видео

При этом 750 работников остались без зарплат. Компания задолжала им в общей сложности около 90 млн рублей. Оказавшимся в незавидном положении людям пришлось обратиться к президенту России. В феврале 2021 года они записали видеообращение к Владимиру Путину.

Люди все же получили свои деньги, но только спустя несколько месяцев. В марте прошлого года «Сибмост» рассчитался с многомиллионными долгами. Об этом сообщили новосибирские СМИ со ссылкой на Следственный комитет, который провел проверку по факту случившегося.

Муторный путь по судебным инстанциям

Точка в деле, казалось, поставленная судьей, впоследствии превратилась в многоточие.

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

Компания не раз пыталась оспорить банкротство. Так, после очередного собрания кредиторов было решено заключить мировое соглашение. В материалах суда сказано, что при условии «прощения долга в размере 75% каждому кредитору, а также отсрочки и рассрочки задолженности сроком на 7,5 лет» «Сибмост» обязался рассчитаться со всеми.

Конкурсный управляющий Сергей Кряжев, озвучивший предложение в ходе заседания, получил отказ. Суд посчитал, что «Сибмост» не смог доказать возможность своевременно погасить свои долги.

Здания барнаульского «Мостоотряда» на пр. Ленина , 119-а и их окрестности. Анна Зайкова.

Как уточняется в материалах дела, решение о заключении мирового соглашения принималось «мажоритарным кредитором (ПАО „Сбербанк России“), обладающим большинством голосов от числа голосов кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов». Остальные действующие юрлица, которым задолжал «Сибмост», не могли повлиять на эту позицию — уточняется в деле.

В марте Кряжев повторил попытку решить вопрос мирным путем и не допустить банкротства, но и она провалилась — суд был непреклонен. Служители Фемиды отклонили и кассацию компании «Сибмост Групп» о банкротстве «Сибмоста».

Здания барнаульского «Мостоотряда» на пр. Ленина , 119-а и их окрестности. Анна Зайкова.

«Под раздачу» попала и «дочка» мостостроителя — общество с ограниченной ответственностью «Сибавтобан». В конце мая 2020 года ее тоже признали несостоятельной. Долг фирмы составил 3,2 млн рублей.

Примерно в это же время «материнская» компания пыталась взыскать долги с госзаказчиков. В частности, с Федерального управления автодорог «Енисей» (19,9 млн рублей), компании «Сибирьтехстрой» (около 2,3 млн рублей) и т.д.

Судебные препирательства длились вплоть до конца прошлого года. Тем временем уже скоро пройдет аукцион по продаже движимого и недвижимого имущества обанкротившейся компании.

Здания барнаульского «Мостоотряда» на пр. Ленина , 119-а и их окрестности. Анна Зайкова.