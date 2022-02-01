Свалился в пропасть. Как банкротили крупнейшего мостостроителя России и почему это ударило по Барнаулу

Здание у моста и не только
В Барнауле на торги выставлено здание, принадлежавшее компании «Сибмост», которое многим барнаульцам известно благодаря большим буквам «Мостоотряд». Оно находится на пр. Ленина, 119-а.
В список также попали:
- земельный участок площадью 7,1 тыс. кв. м;
- гараж более 1 тыс. кв. м;
- спортзал со служебными помещениями общей площадью более 1,5 тыс. кв. м;
- производственная база площадью 556,8 кв. м;
- кирпичный гараж с пятью секциями площадью 90 кв. м;
- токарный, заточный станки;
- стенд для генератора;
- две тепловые завесы.
Имущество продается за 46,8 млн рублей. До 1 февраля 2022 года идет прием заявок на участие в аукционе.
Информацию о продаже барнаульской недвижимости компании «Сибмост» опубликовали на портале «Торги России», также она была выставлена на сайте «Авито», но объявление неожиданно сняли с публикации.
Скандал за скандалом
Информация о том, что у компании «Сибмост» финансовые проблемы, начала просачиваться в СМИ еще в 2016 году. «Нехорошие» симптомы появлялись один за другим: срыв сроков по введению в эксплуатацию ряда объектов, судебные споры с новосибирской администрацией, продажа акций мостостроителя.
В частности, в 2016-м неоднократно переносили сроки сдачи объекта на 2-й Брянской улице в Красноярске.
В 2017 году стало известно о переносе сроков достройки моста через Чумыш в Тальменском районе Алтайского края. Речь идет о путепроводе на федеральной трассе Новосибирск — Горно-Алтайск. Стоимость работ превышала 3,3 млрд рублей.
В 2019 году компания неоднократно переносила срок сдачи путепровода в Коченево через трассу Омск — Новосибирск. Минтранс наложил на генподрядчика штрафные санкции, сумма которых была свыше 140 млн рублей при стоимости контракта в 339 млн рублей.
В 2019 году разразился большой скандал между «Сибмостом» и Росавтодором. Ведомство в суде потребовало расторжения контракта на возведение Восточного обхода Новосибирска стоимостью 10,3 млрд рублей .
И это далеко не все примеры, которые наглядно показывали, что «опоры» «Сибмоста» шатаются и грозят большими разрушениями.
Судебный спор с мэрией
Не обошлось без скандала и при возведении одного из красивейших путепроводов Сибири — Бугринского моста в Новосибирске. Мостостроитель выиграл тендер, заключив госконтракт, стоимость которого составила почти 15 млрд рублей.
Мост сдали в эксплуатацию в октябре 2014-го. В этом же году генподрядчик обратился в Арбитражный суд с иском к Управлению дорожного строительства Новосибирска. Он требовал от муниципалитета компенсацию убытков, возникших из-за затянутых сроков выделения земельного участка в ходе строительства. Издержки компания оценила в размере 2,5 млн рублей.
Первая инстанция встала на сторону «Сибмоста» и обязала управление выплатить неустойку. Суд затянулся, однако городские власти все же смогли оспорить решение. Все это могло сказаться на финансовом состоянии компании.
В 2020 году представители мостостроителя пояснили изданию Dorinfo.ru, что проблемы с деньгами возникли не из-за конкретных объектов и бесконечных судов, а в связи со сложной ситуацией в отрасли.
Богатая история
Началось все три четверти века назад.
Компания «Сибмост» стала преемницей советского гиганта «Мостострой-2». Его история начинается в 1945 году с мостовосстановительного управления по Нижне-Днепровскому бассейну. В 1953 году его передали в состав Сибирского бассейна и перевели в Новосибирск. Именно тогда в сибирском городе и был построен Октябрьский мост.
Осенью 1962 года мостовосстановительное управление преобразовали в Мостостроительный трест «Мостострой-2». После развала СССР на его базе появилось акционерное общество закрытого типа с одноименным названием, а уже через год его переименовывают в «Сибмост».
В советскую эпоху, до преобразования в трест, мостостроитель подчинялся Министерству путей сообщения СССР. В дальнейшем он перешел в ведомство Министерства транспортного строительства страны.
В 2004 году основными собственниками стали Альберт и Владислав Кошкины, а также новосибирские компании «Русинпром-Инвест» и «Стройтраст».
Спустя два года, московское проектно-строительное объединение «Система-Галс» входившее в АФК «Система», выкупило порядка 25% акций компании «Сибмост». По информации из свободных источников, с 2008 года основными владельцам предприятия являлись отец и сын Кошкины. Они владели 62,5% и 7,54% акций соответственно. Компании «Система-Галс» принадлежали еще 25% ценных бумаг.
В 2010 году президент «Сибмоста» Альберт Кошкин увеличил количество своих акций до 67,46%.
Филиалы и активы
В состав организации входят шесть филиалов в разных точка России: Мостоотряды в Новосибирске (№ 38), Северном Кавказе (№ 101), Новокузнецке (№ 85), Красноярске (№ 7), Абакане (№ 91) и Барнауле (№ 96).
В краевой столице филиал организации в 1987 году построил железнодорожный мост через Обь и затем Новый мост. А также мостовой переход через Катунь, ведущий к «Бирюзовой Катуни».
Компании «Сибмост» также принадлежали ныне ликвидированная фирма по строительству дорог и автомагистралей «Дорстроймост» и 51% акций группы компаний «Фэцит», которые она купила в 2012 году.
В качестве большого актива «Сибмост» владел 100% акций Горно-Алтайского аэропорта. Однако в июле 2017-го в рамках плана реструктуризации долгов компания продала их двум организациям: 60% ушли АФК «Система», 40% - структуре, связанной со «Сбербанком».
В качестве еще одного актива значится компания «Антикор».
Копеечные акции
Но вернемся к событиям, которые привели компанию к банкротству.
В 2017 году президент «Сибмоста» Альберт Кошкин и гендиректор организации Владислав Кошкин продали свои акции за символический 1 рубль компании «Сибмост Групп».
Согласно сведениям портала Checko.ru, в числе учредителей покупателя значатся: «СТА Капитал», ООО «Звенигородская ДСК», ООО «СБК Баланс» (структура «Сбербанка»).
В марте 2018 года финансовый управляющий бывшего владельца «Сибмоста» Владислава Кошкина Вероника Мещан решила оспорить сделку в суде. Женщина апеллировала тем фактом, что продажа ценных бумаг за копейки наносит ущерб кредиторам. Процесс затянулся до 2020 года. В итоге судья обязал «Сибмост Групп» вернуть 104,6 тыс. акций.
К слову, весной 2017 года «Сбербанк» смог согласовать покупку 51% акций «Сибмоста» с антимонопольной службой. Об этом свидетельствует сообщение ведомства, размещенное на официальном сайте.
Большой банкрот
История о признании компании «Сибмост» несостоятельной началась в мае 2016 года. Дело рассматривалось в Новосибирском арбитраже вплоть до весны 2020-го, пока в мае судья Татьяна Белкина не поставила в нем точку.
Было вынесено решение о признании одного из крупнейших мостостроителей страны несостоятельным. Сумма долга состояла из 90 требований и достигала 7,9 млрд рублей. Основным кредитором значился «Сбербанк».
Отметим, что первым в суд обратился один из субподрядчиков «Сибмоста». Судя по материалам дела, это была компания «НПО „Мостовик“». Позже к ней присоединились и другие фирмы. В качестве кредиторов также выступили «Сбербанк», банк «Акцепт», «Экспобанк», «Бинбанк».
В 2019 году в отношении мостостроителя суд ввел процедуру наблюдения, сроком на полгода. При этом, как указано в материалах делопроизводства, арбитражный управляющий не увидел признаков банкротства. Судья же не согласился с его доводами и отправил «пересчитать» активы и долги «Сибмоста».
Сибиряки, брошенные на произвол судьбы
В сентябре 2020-го в связи с предстоящей процедурой банкротства компания уволила 1026 работников. Из них 434 человека из Новосибирской области, остальные — жители Алтайского и Красноярского краев.
При этом 750 работников остались без зарплат. Компания задолжала им в общей сложности около 90 млн рублей. Оказавшимся в незавидном положении людям пришлось обратиться к президенту России. В феврале 2021 года они записали видеообращение к Владимиру Путину.
Люди все же получили свои деньги, но только спустя несколько месяцев. В марте прошлого года «Сибмост» рассчитался с многомиллионными долгами. Об этом сообщили новосибирские СМИ со ссылкой на Следственный комитет, который провел проверку по факту случившегося.
Муторный путь по судебным инстанциям
Точка в деле, казалось, поставленная судьей, впоследствии превратилась в многоточие.
Компания не раз пыталась оспорить банкротство. Так, после очередного собрания кредиторов было решено заключить мировое соглашение. В материалах суда сказано, что при условии «прощения долга в размере 75% каждому кредитору, а также отсрочки и рассрочки задолженности сроком на 7,5 лет» «Сибмост» обязался рассчитаться со всеми.
Конкурсный управляющий Сергей Кряжев, озвучивший предложение в ходе заседания, получил отказ. Суд посчитал, что «Сибмост» не смог доказать возможность своевременно погасить свои долги.
Как уточняется в материалах дела, решение о заключении мирового соглашения принималось «мажоритарным кредитором (ПАО „Сбербанк России“), обладающим большинством голосов от числа голосов кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов». Остальные действующие юрлица, которым задолжал «Сибмост», не могли повлиять на эту позицию — уточняется в деле.
В марте Кряжев повторил попытку решить вопрос мирным путем и не допустить банкротства, но и она провалилась — суд был непреклонен. Служители Фемиды отклонили и кассацию компании «Сибмост Групп» о банкротстве «Сибмоста».
«Под раздачу» попала и «дочка» мостостроителя — общество с ограниченной ответственностью «Сибавтобан». В конце мая 2020 года ее тоже признали несостоятельной. Долг фирмы составил 3,2 млн рублей.
Примерно в это же время «материнская» компания пыталась взыскать долги с госзаказчиков. В частности, с Федерального управления автодорог «Енисей» (19,9 млн рублей), компании «Сибирьтехстрой» (около 2,3 млн рублей) и т.д.
Судебные препирательства длились вплоть до конца прошлого года. Тем временем уже скоро пройдет аукцион по продаже движимого и недвижимого имущества обанкротившейся компании.
Что построил «Сибмост»
С первых дней создания трест восстанавливал разрушенные во время Великой Отечественной войны путепроводы.
За 75-летнюю историю организация возвела более 4,1 тыс. мостов. Из наиболее известных объектов, куда входят не только путепроводы, можно вспомнить: четвертый автомост через Енисей в Красноярске (за 12 млрд рублей), третий автодорожный мост через Обь в Новосибирске (14,8 млрд рублей), транспортная развязка в Томске, реконструкция аэропорта Абакана, мосты в Якутии, строительство моста через Катунь в Алтайском крае, реконструкция Горно-Алтайского аэропорта и т.д.
«Сибмост» был исполнителем порядка 260 госконтрактов в разных регионах России на сумму более 113,484 млрд рублей.