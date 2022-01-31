Слишком экономные девелоперы. В Барнауле обсудили незавидное положение рядовых строителей

Большинство молодых специалистов рабочих профессий не могут официально трудоустроиться — отметили на январском заседании Союза строителей Алтайского края. Крупные девелоперы не берут их в штат, чтобы сэкономить на налогах. В то же время отрасль страдает от дефицита рабочих рук. Уже скоро возводить здания, в том числе социального профиля, будет некому. О парадоксах в бизнесе, беспринципной экономике и законодательных «кнутах и пряниках» — в материале altapress.ru

Молодым везде дорога , но не в штат

Острый вопрос подготовки кадров для строительной отрасли и дефицит рабочих не выходит из списка самых обсуждаемых в среде девелоперов. В этом году на январском заседании Союза строителей открылась еще одна сторона проблемы.

На стройке. Строители. altapress.ru

Несмотря на сложившуюся нехватку рабочих рук, многие выпускники средних специальных учебных заведений (ссузов) в сфере строительства не могут найти официальное место работы.

«К сожалению, сегодня в отрасли возникли двойные стандарты. Ежегодно из профильных ссузов выпускаются 700 молодых специалистов. Из них „чистых“ строителей насчитывается порядка 450 человек. Все это рабочие и представители среднего звена — наиболее востребованных специальностей», — отметил директор Алтайского архитектурно-строительного колледжа Виталий Баленко.

Спикер добавил, что с одной стороны, наблюдается дефицит, с другой — руководители средних образовательных учреждений не всегда понимают, куда устроить выпускников. Крупные строительные организации попросту не берут их в штат.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

«Нельзя это так оставлять. В 18 лет выпускник еще не готов к какой-то самостоятельной деятельности. Без работы в слаженном коллективе останется несоциализированным. И мне непонятно, почему востребованному специалисту, которому говорят, что он нужен, отказывают в устройстве на работу на хороших условиях. Когда же это закончится?» — возмутился Баленко.

Борьба желания и необходимости

Как пояснили на заседании, застройщикам, генподрядным и субподрядным организациям выгоднее заключать контракты с уже сформированными бригадами индивидуальных предпринимателей или самозанятыми. Причина в банальной экономии.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

«Все дело в том, что когда организация берет работника в штат, ко всем издержкам добавляется еще около 40% от его зарплаты, которые нужно заплатить в бюджет. В случае же, когда застройщик работает с самозанятым или ИП, дополнительные траты сокращаются до 6%-10%", — пояснил руководитель компании «ПКФ «Отделстрой» Павел Пеледов.

Таким подходом «грешат» и организации, задействованные на строительстве бюджетных объектов. Парадокс в том, что, с одной стороны, государство обеспечивает отрасль кадрами (в том числе и для возведения зданий соцкультбыта), с другой — до сих пор полноценно не отлажена методика расчета цены контракта, куда входят издержки на зарплаты для рабочих.

Закон раздора

Острый кадровый вопрос строителям нужно решать совместно с краевым минстроем, уверен председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Александр Мишустин. Анна Зайкова.

«Административные барьеры, конечно, недопустимы. Однако нужно искать приемлемые механизмы влияния на кадровую политику строительных организаций, особенно тех, которые заходят на бюджетные объекты. Пусть «отвечают» кадровой политикой, пусть и несколько в ущерб себе, ведь такими темпами мы растеряем всех, даже рабочих с опытом. Пока ситуация такова, что многие из компаний расформировали собственные штаты, оставив только технических специалистов, обозначенных нормами», — отметил Мишустин.

Он добавил, что нужно как-то соблюсти баланс интересов всех сторон — девелоперов и рядовых строителей. Возможно, путем предоставления дополнительных льгот в сфере налогообложения.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

«Для того чтобы решить вопрос глобально, без федеральной поддержки не обойтись. На региональном уровне его просто не решить. Для этого нужно вновь вернуться к вопросу изменения Федерального закона № 44-ФЗ и, естественно, отдельных статей Налогового кодекса. И, конечно, нужно уже разобраться с ценовой политикой в отношении государственных контрактов на строительство социальных объектов. Иначе мы можем оказаться в ситуации, когда аукционы вновь окажутся «пустыми»», — обратился с предложением Пеледов.

Как поднять ставки

Что касается заработных плат в строительной отрасли, то, по данным Росстата (информация предоставлена Союзом строителей. — Прим. ред.), Алтайский край занимает последнее место в Сибирском федеральном округе по данному критерию. Во многом это объясняется особенностями отраслевой структуры экономики региона и величиной применяемого районного коэффициента.

В конце 2021 года в регионе была установлена минимальная зарплата для работников внебюджетного сектора экономики, которая составила 16,6 тыс. рублей.

Деньги. Зарплата. pexels.com

Согласно Краевому отраслевому соглашению на 2021 — 2023 годы в сфере строительства, рабочий первого разряда должен получать не ниже 1,2 величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Сегодня он составляет 12,3 тыс. рублей. Соответственно, минимальный размер месячной тарифной ставки рабочего первого разряда получается 14,7 тыс. рублей.

Союз строителей обратился к заместителю председателя правительства Алтайского края Александру Климину с просьбой пересмотреть коэффициент и увеличить его до 1,35. Это доведет размер минимальной зарплаты до 16,6 тыс. рублей.

Какие еще вызовы ждут строителей

Возвращаясь к кадровому вопросу, строители, присутствовавшие на заседании, отметили, что проблема касается не только рабочих. Страдают и выпускники высших учебных заведений. Без опыта работы они не могут попасть в национальный реестр специалистов, а таких чаще всего не берут на работу крупные компании. Получается замкнутый круг.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

«Одни «подножки»! Если специалист сразу не устроится и, например, будет пять лет болтаться в бригаде, то как он потом сможет работать по специальности?», — возмутились участники заседания.

К тому же с 1 сентября 2022 года инженерно-технические работники, включенные в национальный реестр, должны будут пройти независимую оценку на соответствие профессиональному стандарту. А это — отдельная тема для обсуждения, которую застройщики намерены поднять в самое ближайшее время.